El diagnóstico inicial de Gustavo Alfaro al tomar la dirección técnica de Boca estuvo vinculado con la necesidad de solidificar la defensa. Por eso, la búsqueda de refuerzos se centró en las cuatro posiciones de la última línea. Con la Superliga otra vez en marcha y después del empate 1-1 con Newell´s, el entrenador sumará dos nuevos refuerzos con las contrataciones de Lisandro Ezequiel López y Kevin Mac Allister .

La determinación por incorporar a un nuevo central tomó carácter de urgencia en la previa del viaje a Rosario, al conocerse la lesión de Paolo Goltz. En su rodilla derecha apareció "un cuerpo libre intraarticular", tal como lo informó el parte médico del club, y eso aceleró las negociaciones que ya estaban en marcha con el defensor Lisandro López.

"La contratación está cerrada en un 98 por ciento. Faltan detalles mínimos, y solo por eso no podemos oficializarlo aún", le confiaron a LA NACION desde el club de la Ribera. Lo concreto es que López llegará mañana a la Argentina e irá al complejo Pompilio a realizarse los exámenes médicos de rutina y luego firmará un préstamo por un año.

En las últimas temporadas del fútbol europeo pasó por Getafe, Benfica, Inter y Genoa. En Italia apenas disputó 144 minutos en todo 2018, 44 por la Serie A en Inter y Bolonga, y 120 por la Copa Italia en Genoa-Virtus Entella. Llega al club de la Ribera sin continuidad, pero con la ventaja del conocimiento que tiene de él Alfaro. Es que como había ocurrido con Iván Marcone, otra vez al pensar en un refuerzo el entrenador volvió a buscar a un hombre al que ya había dirigido en su exitoso ciclo en Arsenal. Alfaro lo había buscado en Chacarita para sumarlo a la institución de Sarandí y ahora lo trae de nuevo al fútbol argentino.

En el club del Viaducto ganó el torneo Apertura y la Supercopa Argentina en 2012 y un año antes había tenido su momento de fama mundial. Fue cuando la FIFA eligió un gol suyo para ser uno de los 10 finalistas del Premio Puskas, que distingue al autor del mejor tanto del año. Así, el marcador central compitió con Lionel Messi, Neymar, Zlatan Ibrahimovic y Wayne Rooney, entre otros.

Lisandro López fue considerado a partir de un golazo que le había marcado Olimpo al conectar de chilena, fuera del área chica y pasado por el segundo palo, un córner enviado desde la derecha. El premio finalmente se lo quedó Neymar, por el tanto que le había convertido a Flamengo cuando todavía jugaba en Santos.

Con las millonarias ventas de Lisandro Magallán y Leonardo Balerdi, la primera opción a la que acudió Boca fue la contratación de Junior Alonso. Sin que el paraguayo haya respondido de la mejor manera en los ensayos veraniegos y a partir de la lesión con paso por el quirófano de Goltz, Lisandro López se convirtió en la opción tras la imposibilidad de sumar a José Luis Palomino.

A los 29 años, Lisandro López se suma a Boca a préstamo (el pase le pertenece al Benfica) con el desafío de dejar atrás un año de inactividad y no ser solo una alternativa sino uno de los zagueros titulares del Boca de Alfaro.

"Es un sueño estar en Boca"

Por otra parte, como había ocurrido con su padre Carlos, exsecretario de Deportes del gobierno nacional, Kevin Mac Allister pasa de Argentinos Juniors a Boca para oficiar de lateral azul y oro. Alexis había sido el primero de los tres Mac Allister en el que se habían fijado, pero finalmente no llegó el futbolista más vinculado al ataque sino un defensor zurdo.

"Se me presentó la oportunidad y era imposible decirle que no a Boca. Es el club en el que todo jugador quiere estar. El jueves se comunicaron conmigo y se me empezó a pasar de todo por la cabeza. Pero intenté manejarme con mucha tranquilidad. Mi familia me aconseja mucho. No se si estaba más nervioso mi papá o yo con el llamado", contó Kevin Mac Allister, en diálogo con el programa "Cómo te va", que emite radio Rivadavia.

En el Bicho jugó principalmente por el costado derecho de la defensa, aunque también lo hizo del otro lado. Precisamente como lateral izquierdo tuvo una destacada actuación contra Boca en marzo del año pasado, cuando en el estadio Diego Armando Maradona anuló a Cristian Pavón, uno de sus nuevos compañeros.

La determinación por incorporar al jugador de 21 años (a préstamo por un año con cargo a cambio de US$200.000) que llega como alternativa de Julio Buffarini a partir de la salida de Leonardo Jara y la desvinculación de Gino Peruzzi le cierra otra vez las puertas del primer equipo a los jugadores de las inferiores, como Marcelo Weigandt y Nahuel Molina Lucero, otra vez cedido a préstamo.

Operaron a Goltz

Paolo Goltz fue operado este lunes por el doctor Jorge Batista. El zaguero tendrá una recuperación aproximada de dos meses.