La cantante le respondió a quienes dicen que la canción se burla de los hombres

Apenas Thalía y Lali Espósito estrenaron este fin de semana el tema "Lindo pero bruto", estalló la polémica en las redes. "Eres lindo pero bruto (..) En el bolsillo solo hay sencillo. Calladito es que te veo más bonito", dice el estribillo que le hizo ruido a hombres y mujeres que ven en ese tema una suerte de burla hacia cierto tipo de perfil masculino. No obstante, para otras y otros, el tono de humor y de cierta revancha femenina la hace una canción más que divertida.

"Está mal, no importa el género, eso tenés que aprender, y eso no es lo único malo que tiene, sino también su ritmo", dicen algunos desde las redes. Otros, prefieren opinar: "¿Qué tiene de malo la letra? A mi, en lo personal, me encantó. Siempre tenemos que escuchar temas que denigran y hablan mal de la mujer y ahora que por una vez dos artistas se juntan para hacer una canción que hable del hombre, ¿está mal?".

Entre tanta crítica, positiva y negativa, Lali, bien clarito y al pie pidió que todos se relajen: "Como somos mujeres riéndonos de los hombres brutos que creen que con dinero y solo belleza pueden enamorar es ´polémico´ ... paaar favarrrr. Bailemos y disfrutemos de esta bomba de Thalía que felizmente canto con ella".

La canción ya se puede escuchar en diferentes plataformas, no obstante habrá que esperar hasta el 21 de febrero para ver el videoclip. "Este vídeo es de mis favoritos, me urge mostrárselos. Lali y yo hicimos la química perfecta, es una de esas relaciones que cuando piensas algo, la otra continúa. Lindo pero bruto viene intenso", contó la mexicana desde su cuenta de Instagram.