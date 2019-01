Gonzalo Higuaín fue duramente criticado por el ministro del Interior de Italia Fuente: Reuters

ROMA (AFP).- Matteo Salvini, ministro del Interior italiano y ferviente hincha del Milan, arremetió contra el delantero argentino Gonzalo Higuaín , a quien calificó de "mercenario" y hasta aplaudió su salida del club.

"Estoy contento de que Higuaín se haya ido, espero que no lo veamos nunca más en Milán, porque sinceramente se comporta de manera indigna", dijo Salvini, jefe de la extrema derecha italiana, en una entrevista con una radio RTL 102.5.

No satisfecho con sus declaraciones, Salvini siguió: "No me gustan los mercenarios". A su vez se alegró de la salida del argentino del club ya que, según él, con su partida "el equipo se había vuelto muy competitivo". Esta no es la primera que Salvini se manifiesta en contra de Higuaín. Durante el partido contra Juventus en noviembre pasado, el futbolista recibió la tarjeta roja y en esa oportunidad el ministro también se lanzó contra el jugador: "Es un comportamiento vergonzoso, indigno, espero que sea duramente sancionado".

Higuaín llegó al Milan proveniente de Juventus al principio de la temporada 2018-2019, en calidad de préstamo por un año, con opción a compra. Pero al no poder adaptarse al ritmo del equipo rossonero decidió emigrar al fútbol inglés, al Chelsea. Con el último club italiano marcó seis goles en 15 partidos del campeonato.

El delantero se unió al conjunto londinense por pedido exclusivo de su antiguo entrenador y amigo Maurizio Sarri , con quien ya había trabajado en el Nápoli. Para sumarlo a su plantilla, Chelsea tuvo que pagarle 9 millones de euros a Juventus y de esa manera poder contar con él en la Premier League. Además, según los medios británicos, percibirá 305.000 euros por semana. El argentino ya debutó, este fin de semana, en el equipo inglés por la FA Cup, en la victoria por 3-0 sobre el Sheffield Wednesday que permitió la clasificación para los octavos de final.