Primer vistazo a la nueva Harley Quinn de Margot Robbie

La actriz australiana se lució en Escuadrón suicida y ahora retoma su exitoso personaje de Harley Quinn

28 de enero de 2019 • 17:37

La actriz australiana Margot Robbie ha revelado una primera imagen encarnando a la anti-heroína Harley Quinn a través de su cuenta oficial de Instagram. Junto con la publicación, minutos después se ha filtrado en la red un breve teaser trailer de unos 20 segundos, en los que se pueden apreciar otros personajes.

El film, que se llamará Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) inició su producción de fotografía hace dos semanas y estará escrito y dirigido por mujeres. Robbie, quien tiempo atrás confirmó que interpretará a la muñeca Barbie, es coproductora de la película. El film de DC Comics contará también con los personajes de Black Canary, Huntress, Rosie Perez, Cassandra Cain y Black Mask.

La dirección del film, en el que se verá a una Quinn muy distinta a la de Escuadrón suicida, la ocupará Cathy Yan, (Dead Pigs), con un guión de Christina Hodson (Bumblebee). En el reparto habrá caras nuevas como estrellas consolidadas. Al lado de Robbie estará Mary Elizabeth Winstead en la piel de Huntress; Ella Jay Basco interpretará a Cassandra Cain; Jurnee Smollett-Bell, a Black Canary y en el rol de villanos, Ewan McGregor le dará vida a Black Mask y Chris Messina al asesino en serie Victor Zsazs.

Después de separarse de Joker, Harley tendrá que unirse a otras fuertes antiheroínas de Ciudad Gótica para salvar a una niña entrenada como asesina, Cassandra Cain, de las manos del nuevo señor del crimen que buscará controlar la ciudad, Black Mask (Ewan McGregor).