De acá en más, lo nuevo de María O'Donnell en Metro

Un año de cambios y consolidación

María O'Donnell tiene nombre y staff para su programa en la primera mañana de Metro 95.1 FM desde la semana próxima. El ciclo se llamara De acá en más y la periodista estará acompañada por María Iglesia, Emiliano Pinsón, Ariel Hergott y Luca Martin (hijo de Matías Martin). Luca estará a cargo de una columna sobre consumos adolescentes; Hergott, de espectáculos, y Flor Halfon, que conduce también Verano de nadie, tratará la actualidad. A la vez, habrá columnistas semanales, como Hugo Alconada Mon y Narda Lepes (que pronto tendrá un ciclo propio en la radio). A su vez, O'Donnell seguirá con Tarde para nada, en Radio Con Vos 89.9 FM, pero en versión semanal, los sábados, a las 10, junto a Flora Alkorta, Sebastián Davidosky y Daniel Steingart (cuando no esté, su lugar lo ocupará Martín Kalos). Por último, cabe recordar que el lugar que deja O'Donnell en la semana de Radio Con Vos será ocupado por Alejandro Bercovich.

Radio I

Fabián Doman vuelve al aire

Tras dos años sin hacer radio (lo último fue en la primera mañana de El Mundo 1070 AM), Fabián Doman se sumó esta semana en el regreso (de 17 a 19) a La 990 AM con Doman Express. El conductor de eltrece está acompañado por Natalia Frank, Juan Abraham y Adriel Luján. De esta manera, la AM del Grupo AlphaMedia está en pleno proceso de reorganización de su grilla.

Radio II

Cumple años el programa de la biblioteca

La muralla y los libros, el programa de radio de la Biblioteca Nacional que se emite en vivo los domingos, de 19 a 21, por Radio Nacional Folklórica FM 98.7, este año transita su 17» temporada en el aire, un número más que auspicioso para una propuesta que no abunda en la radio argentina. Cuenta con la conducción de Ana da Costa, Osvaldo Gamba Aldama y Gastón Francese.

Televisión

El canal de la ciudad suma noticieros

En las últimas dos semanas, el canal público de la ciudad de Buenos Aires hizo un relanzamiento con algunas novedades, como la inclusión de ciclos periodísticos y noticieros como Hoy nos toca a las siete, de 7 a 9.30, con Javier Díaz, Paloma Bokser y Santiago Russo, Noticias a las 9.30, un noticiero de 30 minutos con Diego Morán y Noticias a las 20.30, con Diana Deglauy, de igual formato.

Radio III

El dial sigue focalizado en la playa

FM Cielo 103.5 diseñó una programación todo el verano con presencia permanente en los balnearios de Pinamar, Cariló, San Bernardo y Villa Gesell. En la grilla se encuentra Marcela Feudale en FM Estación Marina 101.9 de Pinamar para conducir de martes a domingo, de 10 a 13, Feudale café, un magazine en dúplex con Pinamar y La Plata, junto a Albino Aguirre y Valentina Cañeque.