Silvia Süller y Silvio Soldán: ¿vuelve el amor?

La ex vedette habló sobre su "gran amor" y a diferencia de muchas otras veces, sus comentarios fueron positivos

28 de enero de 2019 • 17:02

La relación entre Silvia Süller y Silvio Soldán llegó a su fin hace 27 años, sin embargo las idas y vueltas entre ellos nunca cesaron. En esta oportunidad, después de tantas peleas, ella sorprendió al contar durante una entrevista que las cosas entre ellos marchan sin ningún problema y que están en una etapa linda y feliz.

"¿No sabías que me invitó a cenar?, le contó a Mariano de la Canal durante una función de su show, Sullermanía, en Mar de Ajó. El fan de Wanda mencionó al conductor en un momento, y quedó anonadado con la respuesta.

"Fue mi gran amor. El amor es uno en la vida. Después te podés enamorar, podés tener cariño, afecto, cosas así. Pero el amor, amor, amor es una vez en la vida, y yo por suerte lo conocí", reveló la exvedette, que también aseguró que Soldán tiene chances con ella y que los sentimientos nunca se fueron.

La pareja se separó en 1992, algunos meses después de que naciera Christian, el único hijo que tienen en común. Según reveló Silvia en varias oportunidades, la causante de esta ruptura fue Tita, la mamá de Soldán que falleció en el 2017, a los 102 años. "No hay explicaciones de que un hombre te deje por la madre y que te saque a tu bebé. Yo sigo pensando que él me tendría que haber dicho que me dejaba por la mamá y yo irme a un departamento para estar con el nene y que él lo visitara", le contó a Susana Giménez hace algunos años.

Durante una entrevista con Pampita, la mediática ya había hecho referencia a los años de felicidad junto a Soldán. "Los siete años más hermosos de mi vida fueron con él, por algo él nunca más hizo pareja y yo tampoco", contó en su momento. ¿Habrá posibilidades de reconciliación?