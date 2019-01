Los dichos del diputado Lázaro Fonzalida luego del plebiscito en La Rioja - Fuente: YouTube 03:04

Tras la polémica consulta popular en La Rioja, una elección marcada por la baja participación, el diputado oficialista Lázaro Fonzalida reconoció que hacer el plebiscito en enero para habilitar otra reelección de Sergio Casas fue "una estrategia" para que participen pocos votantes. Y dijo que el Pode Ejecutivo, el fiscal de Estado, Héctor Durán Sabas, y los diputados participaron en la elaboración del plan.

Casas se atribuyó anoche la victoria en el plebiscito que lo habilita a competir por otra reelección. Cambiemos sostiene que el plebiscito fue un fracaso porque no se alcanzó el respaldo mínimo para convalidar la reforma y ratificó que volverá a recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

"Se decidió que enero es el mejor mes para hacer la consulta obligatoria. Sabemos que no iba a ir más del 50% [a votar] y el 'No' no llegaría al 35% [según el oficialismo, ese era el número al que debía llegar el rechazo]", afirmó Fonzalida.

"Esa fue la especulación y la clave. Así que no nos pongamos tristes si no llegamos al 50% [de participación]. Pongamos contentos porque esa es la estrategia que elaboramos con el gobernador, el fiscal de Estado y los diputados que votamos la enmienda", sostuvo en un video que difundió el portal Radio Fénix de La Rioja.

La enmienda constitucional para permitir al gobernador acceder a un nuevo mandato tuvo el respaldo del 25% del padrón. El "no" alcanzó el 17,7% y votó menos del 45% de los electores.

Sobre un total de 280.000 electores, con el 98,3% de las mesas escrutadas apenas concurrieron a votar 122.356, por lo que la participación en el plebiscito no supero el 45 por ciento.

"Esa es la estrategia que elaboramos con el gobernador, el fiscal de Estado y los diputados que votamos la enmienda", señaló el exintendente de Chilecito.

"Ahí está la viveza, porque los peronistas somos bien vivos, no somos pelotudos", completó.