Carrie Bradshaw y El Gran Lebowski regresan para un aviso del Super Bowl

Los personajes interpretados por Sarah Jessica Parker y Jeff Bridges protagonizarán un comercial de cerveza

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de enero de 2019 • 16:07

Se develó el misterio. Después de que los fanáticos enloquecieran ante las imágenes de Sarah Jessica Parker vestida nuevamente como Carrie Bradshaw (su interpretación protagonista de Sex and The City) y de Jeff Bridges caracterizado como The Dude, el iconico personaje de El Gran Lebowski, los actores dieron a conocer de qué se trataba todo este viaje hacia el centro de la cultura de los 90. Los actores rescataron a sus entrañables alter egos para un aviso que se emitirá durante la final anual del Super Bowl, que se llevará adelante este domingo 3 de febrero.

En el comercial, de Stella Artois, Carrie entra a un restaurante pero sorprende a los empleados ya que no ordena un trago Cosmopolitan, como es su costumbre, si no una cerveza de la marca. Lo mismo sucede con el Dude, quien pide lo mismo en vez de un White Russian. La publicidad forma parte de una campaña para suministrar agua potable en zonas carenciadas, por eso la actriz compartió el video acompañado por la siguiente frase: "Cuando cambiás lo usual, podés hacer mucho bien permitiendo a alguien necesitado acceder al agua limpia."

La final del Super Bowl y su esperado show de medio tiempo (que este año tendrá a Maroon 5 como principal número) es visto por millones de personas alrededor del mundo y por eso sus espacios publicitarios son los más codiciados de la televisión americana. En ellos, algunas de las marcas más importantes del mundo invierten millones de dólares para mostrar sus novedades y también lo hacen los principales estudios de Hollywood, que aprovechan uno de los momentos de mayor audiencia televisiva del año para adelantar sus próximos grandes estrenos. Entre otras grandes compañías, Pepsi dará a conocer su anuncio protagonizado por la cantante Cardi B y el actor Steve Carrell.