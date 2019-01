La lesión de Neymar lo pone en duda para la Copa América Fuente: AP

En Brasil temen que la fractura del quinto metatarsiano, de la que ya había sido operado Neymar en marzo 2018, lo pueda dejar fuera de la Copa América. El delantero del PSG se retiró del partido de la Copa de Francia ante el Estrasburgo con un dolor intenso en el pie derecho, lo que despertó todas las alarmas de la selección brasileña, al punto que motivó el viaje del entrenador y del cuerpo médico hacia París para seguir de cerca el estado de salud del delantero.

"Neymar no pagará el precio a costa de su salud. Pierdo mi empleo, pero no voy a cargar en la espalda la responsabilidad de llamarlo (lesionado)", dijo el entrenador de la selección Adenor Leonardo Bacchi," Tite" tras la visita al PSG. Brasil tiene un amistoso confirmado contra República Checa para el 26 de marzo, en su etapa preparatoria de la Copa América.

Mientras en Brasil todo es nervios, en París el panorama no es alentador ya que aseguran que el delantero podría estar al menos dos meses fuera de las canchas. Lo que no se pudo confirmar aún es si la lesión requerirá de una segunda operación. "Su lesión también me entristece, pero no quiero crear expectativas de mejoría", aseguró el técnico al reiterar que no está dispuesto a convocarlo si no está recuperado y al cien por ciento.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó de que el médico de la selección Rodrigo Lasmar, que operó al atacante en marzo pasado, evaluará junto al equipo médico del PSG si es necesaria una nueva intervención quirúrgica, aunque la Confederación admitió que la decisión final quedará en manos del equipo francés.

La lesión del delantero se da a unos meses de disputarse la Copa América en la que Brasil será el anfitrión del evento que albergará a las 12 selecciones a partir del 14 de junio hasta el 7 de julio, por jugarse en seis estadios de cinco ciudades brasileñas.

Por otra parte, el entrenador del PSG, Thomas Tuchel, tomó una postura pesimista sobre el diagnóstico del delantero: "va a ser muy difícil que Neymar juegue con nosotros contra el Manchester United", en la ida de octavos de final de la Champions League. El DT tampoco precisó si el jugador sufre una "fractura" como anunció el periódico Le Parisien. Por lo que no queda claro si delantero brasileño necesita una operación o si encarará un tratamiento "más conservador" que lo sacará de las canchas cerca de dos meses.