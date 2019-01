Conor McGregor presentó su yatem, pero... Fuente: Reuters

28 de enero de 2019 • 18:25

Conor McGregor es el hombre que disparó la popularidad de las artes marciales mixtas. Feroz, showman, polémico, su perfil alto nunca pasa inadvertido y cada uno de sus movimientos es seguido de cerca por los fanáticos del MMA. Nadie lo duda: el impacto del irlandés en este deporte es enorme. Y esta vez, su nombre saltó a la luz por un curioso homenaje: McGregor intentó mostrar la admiración que siente por una leyenda como Muhammad Ali y lo homenajeó construyendo un yate de más de 3 millones de euros. Con una particularidad: en el folleto que utilizó como presentación escribió mal el nombre del exboxeador.

En su cuenta de Instagram, McGregor subió el video de un folleto para mostrar su nueva adquisición. Sucede que allí está mal escrito el nombre del ex boxeador norteamericano, quien figura como "Mohammad Ali", y esto provocó las burlas en los comentarios de la publicación. El irlandés agregó una frase que Ali usó en 1984: "Quien no es lo suficientemente valiente como para arriesgarse, no logrará nada en la vida". Y en la firma se puede leer el nombre escrito de manera errónea.

El video de McGregor revela que el yate es un Prestige 750 de 20 metros de eslora. Según informa el diario inglés The Sun, el luchador va a gastar 3.500.000 de euros en construirlo, una suma accesible para el deportista que el año pasado ocupó el cuarto puesto entre los mejores pagados del mundo según la lista de Forbes. El irlandés, de 30 años, sumó 99 millones de dólares, y solo fue superado por Floyd Mayweather (285 millones), Lionel Messi (111 millones) y Cristiano Ronaldo (108 millones).