Neil Warnock es uno de los entrenadores ingleses de la vieja guardia. Tiene más años en el fútbol que la mismísima Premier League . Sin embargo, a los 70 años y con innumerables batallas -ganadas y perdidas- adentro de la cancha, Warnock no estaba preparado para perder a una joven estrella. No cuando, además, llevaba casi dos meses hablando por teléfono con el futbolista para convencerlo de que Cardiff era su destino ideal. No cuando necesitaba goles para salvar a su equipo del descenso y ese delantero de 28 años estaba llamado a convertirlos. Ese refuerzo era Emiliano Sala , cuya suerte en el Canal de la Mancha se desconoce. "Llevo 40 años en el fútbol y la última semana ha sido, por lejos, la más difícil de toda mi carrera", dijo Warnock en el arranque de la conferencia de prensa previa al duelo de mañana con Arsenal, por la liga inglesa. El show debe continuar.

"Pensé en continuar o no como entrenador las 24 horas del día durante la última semana", contó Warnock, visiblemente emocionado. "Hay cosas más importantes que el fútbol, ¿no es cierto? A veces se necesitan cosas como estas para entenderlo. De todas maneras, tengo un trabajo aquí. Un gran trabajo". Además, Warnock reveló que muchos de sus futbolistas requirieron asistencia psicológica: "Me sorprende la cantidad de jugadores que han necesitado un poco de ayuda tanto desde adentro como desde afuera del club. Los jugadores, además, tienen diferentes perspectivas..sus iglesias. Ellos necesitan ayuda". El propio Warnock contó que el sábado pasado desconectó el teléfono para evitar contestar a los periodistas y se recluyó con su familia en un hotel. "Todo esto me afectó a mí más fuerte que a cualquier otro, porque conocí a Sala y hablé con él en numerosas ocasiones durante las últimas 6-8 semanas. Sabía que cuánto ansiaba jugar aquí", añadió Warnock.

Por qué le decía "Emile" y cómo fue su última conversación

"Le decía Emile. Una vez le pregunté: Emile...¿no te molesta que te llame así porque siempre me equivoco con los nombres?. Además,. Emiliano era un poco largo para mí. Después de hablado varias veces con Sala aquí y en Francia es muy difícil hacerse a la idea de lo que pasó", evocó Warnock sobre el futbolista argentino que anotó 12 goles en 19 partidos con la camiseta del Nantes francés.

Warnock también relató en detalle cómo fue su última conversación con Sala, el viernes 18 de enero. Ese día, Sala estuvo en Cardiff haciéndose la primera parte de la revisión médica. Después de conocer el estadio y saludar a sus nuevos compañeros, el delantero regresó a Nantes, desde donde tomaría el fatídico vuelo el lunes pasado para volver a Gales. "Tenía agujeros en sus pantalones por todos lados y se parecía a un vagabundo. Le dije que encajaría perfecto en nuestro equipo...¡Tenemos varios! Nos reímos. Ese es el recuerdo que tengo de él. El me respondió: 'Yo te voy a anotar los goles'. Y yo le dije: 'Sé que lo harás'".

Warnock también contó que invitó a Sala a acompañar a la delegación de Cardiff que viajaría a Newcastle para jugar con el equipo de esa ciudad (allí juega el argentino Federico Fernández) por la Premier. Sala, sin embargo, optó por regresar a Nantes para saludar a sus viejos compañeros de equipo y buscar sus cosas. "Ahora me pregunto si debí hacerlo viajar igual. Pero él quería volver, ver a sus excompañeros, a su familia, y traerse sus pertenencias", se cuestionó Warnock.

El avión y el piloto

"Viajé en algunos aviones parecidos a ese, pero creo que los que me llevaron a mí tenían dos motores", describió el entrenador de Cardiff. Además, el veterano estratega se refirió a David Ibbotson, el piloto de la aeronave que llevaba a Sala, quien no tendría habría tenido la habilitada para vuelos comerciales. Según la prensa francesa, el plan de vuelo de Ibbotson para el trayecto Nantes-Cardiff tenía errores y debió confeccionarlo dos veces. De todas maneras, el DT del Cardiff defendió al piloto: "Fui a Nantes un par de veces, y creo que con ese piloto, que pensé que era fabuloso. Por eso, no puedo comprender lo que pasó".