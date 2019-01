De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 29 de enero de 2019

La Tablada

Una vez más, los propietarios de los viejos cuarteles de La Tablada negaron el acceso a excombatientes y familiares de los muertos que ofrendaron su vida para la recuperación de las instalaciones. Esta vez, con el agravante de cumplirse el 30° aniversario, impidieron colocar unas cruces como cenotafio en memoria de los mártires; bueno sería que los dueños recordaran que las organizaciones guerrilleras internacionales secuestraban y mataban empresarios y gerentes, como los de la compañía que hoy ocupa el predio.

Diana Echaide

DNI 5.706.754

Rotura de diques

En relación con los desastres ocurridos en Minas Gerais, Brasil, y tras observar las imágenes por TV de las roturas de importantes diques, cabe preguntarse por aspectos básicos de diseño de esas obras. Represas construidas en ríos normales están previstas siempre como muros de contención de agua, cuyo peso específico, prácticamente constante y bien conocido, es de una tonelada por cada metro cúbico. Si un embalse recibe progresivamente desechos que se van acumulando distribuidos desde el fondo hacia arriba, el empuje horizontal contra el muro va aumentando. Es un efecto que se va asemejando al de una densidad creciente del líquido embalsado. Una represa adecuada para embalsar agua común puede no resistir un empuje varias veces mayor.

Sería muy útil conocer opiniones de los responsables de aquellas obras.

Bernardo E. Arcioni

DNI 4.378.223

Cierre de escuelas

Ministra Acuña: como rector de la Escuela Comercial N° 26 DE 1 Dr. Enrique de Vedia, una de las que, por la resolución 4055/2018, usted cierra, le pido por favor, y no solo como docente y directivo, sino como contribuyente y votante de la CABA, que deje de mentir y confundir mucho más a la población en general. Lo que dice son falacias. La resolución que usted firmó dice expresamente que las escuelas comerciales nocturnas de plan de cuatro años no inscribirán alumnos para primer año en 2019. Prueba de esto es que no aparecen estas escuelas como opción de inscripción online en la página del Ministerio de Educación. Es decir: cierran. Lo mismo sucederá en los tres años siguientes, hasta la desaparición final de las escuelas, en marzo de 2022. ¿De qué otra manera se llama esto si no es "cierre de las escuelas"? Debería mostrar coherencia, dignidad y responsabilidad. Y derogar la resolución 4055/2018 y luego renunciar. En cambio, se usan los fondos de la ciudad para acceder a la base de datos de los ciudadanos, mandarles mensajes y mails con mentiras infames. ¡Qué mal destinados los fondos que recaudan con los impuestos que pagamos!

Señora ministra, ¡derogue la resolución ya!

Carlos Bentancor

profebentancor@yahoo.com.ar

Usuarios esclavizados

El 14 de abril de 2018, a las 17, en Zelaya, partido de Pilar, sufrí en mi vivienda, al igual que todos los vecinos que dependen del mismo transformador, un aumento de voltaje (386 voltios en lugar de 220), por haberse soltado el neutro. Esto provocó que todos los artefactos conectados o enchufados se quemaran. Tengo fotografías tanto del transformador haciendo chispas como de la lectura del voltaje del servicio. Edenor tardó 40 horas en enviar la cuadrilla que efectuó la reparación. Estuve presente cuando llegó la cuadrilla para hacer el arreglo. Presenté el reclamo número 00184699 por los electrodomésticos, computadoras, lámparas, etc. quemados, al cual Edenor contestó que luego de un exhaustivo análisis no se registró anomalía alguna en sus instalaciones. Concurrí personalmente el ENRE, el cual tomó mi reclamo con el número 4316970, el 23 de mayo de 2018, y me informaron que la resolución tomaría entre tres y cinco meses, pudiendo extenderse a ocho o nueve meses. Por supuesto manifesté otra vez mi disconformidad, siendo informado de que tenían muchos reclamos por los aumentos tarifarios y que los analistas son los mismos.

Usuarios esclavizados bajo un único prestador irresponsable y un ente que no brinda lo que se espera de él. Desde hace seis meses el único teléfono del ENRE, 0800-333-3000, no atiende. He llamado durante horas en los últimos meses.

Le sugiero al ingeniero Chambouleyron que cuando quiera comunicarse con el ente que preside, lo haga al mismo número telefónico que el resto de los ciudadanos.

Pablo Martelli

DNI 10.809.288

Victoria Ocampo

Excelente homenaje a la señora Victoria Ocampo en el editorial de LA NACION. Mucho se ha hablado y discutido sobre el nombre que debería llevar el CCK (Centro Cultural Kirchner) y aún no se ha logrado cambiar su nombre. Deberíamos decidir, cuando hablamos de cultura, a cuál de ellas nos referimos. Si es a la cultura de la vagancia, las dádivas, los punteros políticos, el atropello a las instituciones, el hostigamiento al pensamiento libre y el culto al pensamiento único, el vamos por todo y el robo descarado de los dineros y bienes públicos, claro está que el nombre más emblemático de dicha cultura es el de Néstor Kirchner o eventualmente el de Cristina Kirchner.

Ahora bien, si nos referimos a la cultura de la educación, la lucha por la libertad, el pensamiento crítico, la apertura a culturas diferentes manifestadas en expresiones literarias, musicales o de otras áreas, el pensamiento universal lejos de ataduras a estereotipos excluyentes y autoritarios, en fin, al cultivo de espíritus libres, dentro del determinismo que nos limita, no tengo dudas de que el nombre de Victoria Ocampo sería el más adecuado para dicho centro cultural, dado que el paso de esta señora por la vida cultural argentina ha marcado un antes y un después para la sociedad.

Cristián A. Bengolea

cbengolea@gmail.com

En la Red

Facebook

Ola de calor

"¡Aguante el invierno!" - Pablo Demonaz

"En Santiago tenemos más de 45 grados. Todos los días" - Alfredo Antonio Orieta

"En el interior del país hace realmente calor" - Gabriel Fuselli

"En caso de quedarse sin energía eléctrica, las personas que están quietas (por ejemplo, los ancianos) deben mojar remeras o telas livianas y cubrir cabeza, espalda, mojar con agua fresca brazos, manos, pies" - Susana Bayer

