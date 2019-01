Silvio Soldán desmintió los dichos de Silvia Süller: "Hace siglos que no la veo"

Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: captura de pantalla

28 de enero de 2019 • 19:14

Durante una función de su show, Sullermanía, Silvia Süller había asegurado que las cosas entre Silvio Soldán y ella estaban bien en este momento." ¿No sabías que me invitó a cenar?", le contó sobre el escenario a Mariano de la Canal al que también le aseguró que Soldán tiene chances con ella y que los sentimientos nunca se fueron. Sin embargo, él salió a desmentir todos los rumores de acercamiento.

"No la invité a cenar, para nada. Gracias a Dios hace siglos que no la veo, años que no hablamos ni por teléfono. No tenemos contacto hace muchísimo tiempo", le aseguró el conductor al diario Clarín. "Ella es así, habla y dice cosas... algunas podrán ser verdad y otras muchas mentiras, en este caso es una mentira. No tengo interés en ir a cenar con ella ni nada".

La pareja se separó hace 27 años, en 1992, algunos meses después de que naciera Christian, el único hijo que tienen en común. Según reveló Silvia en varias oportunidades, la causante de esta ruptura fue Tita, la mamá de Soldán que falleció en el 2017, a los 102 años.

Muy lejos de recomponer la relación con la madre de su hijo, Soldán aseguró que en el presente está bien y contento. "Estoy muy bien, vivo solo pero sentimentalmente estoy acompañado y siempre ocupado con una persona que no vive conmigo, pero con la que me veo permanentemente y tenemos una excelente relación".