Néstor Ortigoza y Matías Beares, durante el incidente en la cancha de Huracán Fuente: LA NACION

28 de enero de 2019 • 18:43

Matías Beares tiene varios años dentro del árbitraje, dirigió cerca de cien partidos en primera división, pero su imagen recorrió todo el país a partir de los incidentes que hubo el sábado pasado entre los jugadores de Rosario Central y Huracán, por la Superliga, situación que terminó con las expulsiones de Néstor Ortigoza y Federico Mancinelli. Beares intercedió para separar a Ortigoza de los jugadores de Huracán, que lo increparon tras el pelotazo del ex San Lorenzo al juvenil Walter Pérez. Y los memes no tardaron en aparecer, teniendo en cuenta los kilos de más que se vio de un lado y del otro.

El juez de línea se refirió a la situación vivida en Parque Patricios y las críticas recibidas del ex árbitro Javier Castrilli, que había tuiteado: "Basta observar la silueta de este asistente (Beares su apellido) para darse cuenta el nivel del arbitraje en el fútbol argentino. Quo vadis..." Beares contraatacó: "Soporto las críticas. No soy obeso, soy gordito. Esta no es mi mejor versión física y la ropa tampoco ayuda", dijo en declaraciones al programa "De fútbol se habla así", por DirecTV Sports, y agregó: "Castrilli no existe y no dejó nada como árbitro. Castrilli fue una estrella que se quiso llevar por delante el arbitraje.Tiene que arreglar sus problemas con la Justicia en España. No tomo en serio nada de lo que diga ese señor".

Sobre su peso, Beares dijo: "Hicimos una pretemporada que salió muy bien. Luego de eso, pasé la prueba física. Me pesé en la pretemporada y estaba en 99 kilos. No tengo un físico privilegiado. Acepto que tengo que mejorar el tema físico, pero a las jugadas llego y, mientras acierte, nadie me va a decir nada".

Y hasta dejó un dato color del incidente con Ortigoza y los jugadores de Huracán: "Con Ortigoza, nos cargábamos porque siempre nos critican por la panza. Pero dámelo siempre, es un crack".