Passenger en la Argentina: toca el 7 de marzo, en Vorterix

El cantautor inglés se presenta a principios de marzo en Vorterix Crédito: Gentileza DF

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 28 de enero de 2019 • 19:33

Passenger viene por primera vez a la Argentina y lo hará el próximo 7 de marzo en el teatro Vorterix. La preventa exclusiva para clientes Santander arranca mañana, a las 20 horas, y dura hasta el 4 de febrero, a través de All Access.

Tras el éxito de "Let Her Go", Mike Rosenberg -Passenger- se volvió toda una estrella a nivel mundial. Recordemos que el tema estuvo en lo más alto de las listas entre 2013 y 2014 y su video alcanzó los 2.2 billones de views en YouTube. Pero esta canción es solo una muestra del arsenal de temas que trae el trovador inglés, quien ha lanzado un total de diez álbumes -todos con muy buenas críticas-.

"Let Her Go" 04:14

Video

Passenger, íntimo amigo de Ed Sheeran (abrirá su show porteño), está presentando su último disco, Runaway.