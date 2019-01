Barbie Vélez desmintió a Carmen Barbieri y aseguró que no quiso suicidarse

Fuente: Archivo

La batalla entre la familia Bal y la familia Vélez no tiene tregua. En un nuevo capítulo de la historia, durante una entrevista con el programa Hay que ver, Carmen Barbieri había dejado entrever que su hijo, Federico Bal , había salvado a Barbie Vélez de un intento de suicidio.

"¿A vos te gustaría que tu hija se tire del balcón y que una persona te la salve?", le dijo a la periodista Fernanda Iglesias, que le cuestionaba que su hijo le haya dejado moretones a su ex novia. "Vos no sabés la situación, no tenés idea del agarre. Es grave, el agarre fue por muchas cosas", agregó. "Esto se sabe en la Justicia. Pedí los expedientes y después opiná".

Durante una nota con Los ángeles de la mañana, Barbie salió a hablar. "La verdad es que es un tema terminado. Sí lo que voy a decir es que me pareció raro que, en un momento, el moretón había sido por un intento de incendio y ahora es por un intento de suicidio. Entonces me parece un poco raro que haya dos versiones. Es lo único que quiero decir", aseguró.

La joven también se refirió a las declaraciones que brindaron en los últimos días su mamá, Nazarena Vélez , y su hermano, Chyno Agostini, en contra de su ex pareja. "No me sorprende que hablen, me sorprende que haya estas pisadas y está bueno recordarle a la gente que dijeron otras cosas antes. Mi mamá salió a defenderme de una acusación y mi hermano tiene 18 años, es chico. También es grande a la vez, pero no es fácil hablar frente a una cámara, es mi hermano y le salió de esa forma".

Hace unos días, Chyno había recurrido a las redes sociales para demostrar su enojo por la actitud de Bal, quién impuso una restricción de acercamiento contra su mamá, así también como la prohibición de referenciarse entre ellos en los medios de comunicación o redes sociales.. "Yo la apoyo a mi vieja en todas. Me parece que ya es momento de decir lo que sé de este muchacho", lanzó el joven cantante a través de un enigmático mensaje difundido en Nosotros a la mañana.

Luego, al ser interrogado por el programa Siempre Show, alimentó el enigma: "Tengo un nudo en la garganta. Me dijeron varias veces que no diga nada. Destruiría a mi familia y destaparía algo nuevo que no sé cuándo terminaría. (...) Fue algo shockeante y confuso, me dejó boquiabierto. No sabía qué hacer ni decir en ese momento, como que me quedé en blanco. Tengo audios".