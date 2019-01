Iluminaciones

Edición fotográfica: Dante Consenza Fuente: AFP - Crédito: Sajjad Hussain

29 de enero de 2019

Nueva Delhi, India.- Saquemos brillo también de alguna de estas tres reflexiones de Mahatma Gandhi, cuya estatua en la imagen está en plena restauración: "La no violencia es la fuerza más poderosa que hay a disposición de la humanidad. Es aún más poderosa que el arma más compleja de destrucción ideada por la ingenua capacidad del hombre. Debemos hacer de la verdad y de la no violencia una práctica no solo individual, sino grupal, comunal e incluso nacional". "Haber olvidado cómo cavar en la tierra y colocar la semilla es haberse olvidado de uno mismo". "El amor es la fuerza más sutil y penetrante". Vigentes y trasladables a cualquier latitud, representan grosso modo el complejo movimiento que protagonizó, en el que la construcción de una sociedad política y económicamente justa y la búsqueda de una elevación espiritual se amalgamaron con el ejemplo, su perseverancia y sacrificio.