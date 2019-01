El gobernador Casas considera que su mandato actual es el primero

El Tribunal Electoral de la provincia avaló el plebiscito a pesar de los cuestionamientos de la oposición y de sectores del propio peronismo; comienza hoy el escrutinio definitivo

Lucrecia Bullrich SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 29 de enero de 2019

LA RIOJA.- El presidente del Tribunal Electoral de La Rioja dio por aprobada la enmienda que habilita al gobernador peronista Sergio Casas a competir por otra reelección , a pesar de las quejas y denuncias de la oposición.

"La reforma de la Constitución está aprobada. En La Rioja no hay una legislación que establezca que se necesita un porcentual mínimo de participación para convalidar una elección, como a nivel nacional. Aquí no tenemos pisos. Sin embargo, votó el 44% del padrón, que es un porcentaje importante", dijo a LA NACION el presidente del Tribunal Electoral, Luis Brizuela.

El día después de la consulta popular confirmó que, desde que se aprobó la ley de enmienda de la Constitución provincial y comenzó el proceso para permitirle al gobernador Casas competir por un nuevo mandato, todos aquí tienen la mira puesta en lo que va a venir, más que en lo que está ocurriendo.

Pasó a lo largo del mes de campaña, cuando ya estaba claro que unos y otros defenderían interpretaciones enfrentadas del resultado y volvió a ocurrir ayer, cuando el presidente del Tribunal Electoral de la provincia dio por aprobada la enmienda y habló como un hecho de su incorporación a la Constitución, aun antes del escrutinio definitivo, que comenzará esta tarde.

Brizuela consideró que Casas ya está habilitado para aspirar a un tercer mandato consecutivo en las elecciones de este año. "Con la enmienda aprobada, Casas puede postularse. Eso, si el partido lo postula y si gana la elección, claro", señaló el titular del tribunal.

Cuando LA NACION le preguntó por el escrutinio definitivo, y el hecho de que el Tribunal Electoral debe expedirse recién después de que ese recuento esté terminado, Brizuela intentó recular. "Todo tiene que ser convalidado por el escrutinio definitivo. Pero, conforme a los números y a que hay muy pocos votos recurridos, presuponemos que así va a ser. Hay 20.500 votos de diferencia entre el sí y el no. Es una diferencia sustancial y creemos que el escrutinio va a confirmar esos números", agregó.

También el propio Casas habló de la posibilidad de ser reelegido, aunque consideró que su mandato actual es el primero y no el segundo, tal como establece la Constitución actual, previa a la enmienda que se votó anteayer.

"Creo que la democracia es alternancia. Yo tengo el cumplimiento de mi primer período y por eso quiero agradecerle a todo el pueblo riojano esta posibilidad que da de ir por el segundo", dijo el gobernador peronista.

Consumada la consulta, el Frente Cambiemos local, con el apoyo de parte del peronismo, se prepara para la próxima batalla judicial, un camino en el que el tiempo será clave. Quienes diseñan la estrategia para volver a los tribunales, con Ricardo Gil Lavedra a la cabeza, no dudan de que el gobierno provincial buscará convocar cuanto antes a elecciones con un objetivo excluyente: que los planteos contra la reforma y contra la posibilidad de que Casas vuelva a disputar la gobernación devengan abstractos. El plan del gobierno es que las elecciones sean el 12 de mayo, por lo que la convocatoria debería concretarse, a más tardar, dentro de dos semanas, el 12 de febrero.

Por lo pronto, antes de volver a recurrir a la Corte Suprema de la Nación, la oposición debe esperar a que pase el escrutinio provisorio y que se expida el Tribunal Electoral antes de presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia local, que, descuentan, fallará en contra del reclamo. Recién entonces podrán presentar un recurso extraordinario ante ese tribunal e ir a la Corte. Si la Justicia local demora sus definiciones, irán en queja a la Corte.

Más allá de la estrategia de Cambiemos, también desde el peronismo expusieron ayer argumentos que podrían incorporarse a los reclamos para que se anule la enmienda constitucional. De hecho, varios figuran en el primer amparo que la UCR y Pro presentaron ante la Corte hace dos semanas y que derivó en el fallo que el tribunal difundió el viernes pasado.

Antecedentes

Jorge Yoma, actual embajador en Perú e histórico dirigente del PJ riojano, hoy enfrentado con Casas, recordó dos antecedentes. El primero es de 1987, cuando se aprobó la enmienda constitucional que redujo la cantidad de integrantes de la Legislatura provincial de 53 a 23. En aquel momento, para dar por aprobada la enmienda, se contaron los votos por el sí y no los del no, tal como se hizo en la consulta de anteayer.

Algo similar ocurrió 20 años después, en 2007, cuando se convocó a una consulta para convalidar el fin de la reelección ilimitada, que entonces regía en esta provincia. La enmienda fue rechazada, una vez más, a partir de la cantidad de votos positivos. Finalmente, el gobierno, entonces a cargo de Luis Beder Herrera , convocó a una convención constituyente, el otro camino previsto por la Constitución riojana para hacerle modificaciones, y, entonces sí, se terminó con la reelección ilimitada en la tierra de Carlos Menem .

Otro peronista que cuestionó la enmienda fue el exgobernador de La Rioja Luis Beder Herrera. Beder Herrera consideró que el proceso mediante el cual se llamó al plebiscito fue "una cosa rara", porque "todo suena a trampa", y que tras el resultado, "por antecedentes y jurisprudencia", la iniciativa "se tiene que declarar inconstitucional".

Beder Herrera dijo que "no se ha definido nada", ya que "la Constitución establece que para ratificar la enmienda debe lograr el 35% de votos del electorado; pero el sí ha logrado el 22,76%", recordó, debido a la gran cantidad de gente en el padrón electoral que no fue a votar.

En medio de la polémica, la próxima jugada ya está sobre el tablero y los movimientos de la oposición son inminentes. El futuro de la enmienda y de la re-reelección todavía son una incógnita.

"Los peronistas somos vivos"

En un discurso que se viralizó, el diputado oficialista de La Rioja Lázaro Fonzalida reconoció que hacer el plebiscito en enero fue "una estrategia" para que participen pocos votantes. Además, admitió que el gobernador Sergio Casas, el fiscal de Estado y otros diputados participaron del plan. "Enero es el mejor mes para hacer la consulta. Sabemos que no iba a ir más del 50% [a votar] y el no no llegaría al 35%. Porque los peronistas somos vivos, no somos pelotudos", remató.