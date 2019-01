Las irregularidades que denunció el radicalismo

Acusaron a Casas de enviar punteros para impedir a los fiscales reponer boletas en los cuartos oscuros Crédito: Twitter

El senador nacional de Cambiemos y candidato a gobernador, Julio Martínez , adelantó ayer que la coalición oficialista llevará a la Corte Suprema una presentación que describe decenas de irregularidades ocurridas durante la consulta popular en La Rioja.

Además, aseguró que la votación de anteayer "carece de legitimidad" y acusó al gobierno provincial de no tener "un proyecto de gobierno, sino de poder".

"No permitieron a nuestros fiscales reponer boletas del no. Pusieron punteros de ellos. En total, son 30 irregularidades, que están en la Corte", apuntó en diálogo con Radio Mitre.

Luego de que el gobernador, el peronista Sergio Casas, se adjudicara el triunfo, que lo habilita a otra reelección, los dirigentes de la coalición oficialista sostuvieron que no se alcanzó el respaldo mínimo para avalar la reforma y ratificaron que recurrirán a la Justicia.

La enmienda constitucional para permitir al gobernador acceder a un nuevo mandato tuvo el respaldo del 25% del padrón. El no alcanzó el 17,7% y votó menos del 45% de los electores.

Según Martínez, la enmienda constitucional "violó todo tipo de normas de conveniencia democrática y garantías constitucionales".

"Fue muy poca gente, la gente decidió darle la espalda al proceso. Solo el 20 por ciento termina avalando esta maniobra", indicó Martínez.

Por su parte, el senador también conversó con Radio Continental horas después de que se conocieran los resultados del plebiscito. "[La consulta popular] no tiene legitimidad porque el 65% ciento no fue a votar y decidió no legitimar este proceso", sostuvo. Y agregó: "Hubo todo tipo de atropello y torpeza".

Según el senador, "ocho de cada 10 riojanos le dieron la espalda al proceso al no ir a votar o votando en contra de la consulta".

El legislador macrista también sostuvo que la provincia de La Rioja "es la de peor calidad institucionalidad de todas, donde el mismo grupo viene gobernando desde hace 35 años". Y advirtió que el gobierno local busca "modificar las reglas de juego para perpetuarse en el poder y mantener la impunidad, porque no soportan una Justicia independiente".

La votación

Sobre un total de 280.000 electores, con el 98,3% de las mesas escrutadas, apenas concurrieron a votar 122.356, por lo que la participación en el plebiscito no superó el 45 por ciento.

"No tiene legitimidad para llevarse puesta la Constitución con un 20 por ciento de los votos. Son burdos y necesitan seguir sometiendo a la Justicia de La Rioja", agregó el senador de la UCR.

El fiscal de Estado de La Rioja, Héctor Durán Sabas, afirmó que la consulta popular obligatoria que se votó en la provincia fue "legítima".

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó la consulta popular. Entonces, no podemos desmerecer la voluntad del pueblo que votó por el sí, pero la oposición está en todo su derecho de apelar donde se le ocurra", añadió Durán Sabas.

En tanto, el presidente del Tribunal Electoral, Luis Brizuela, declaró que la consulta se desarrolló de manera "normal".