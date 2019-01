Paredes Urquiza: "Si la Corte Suprema no interviene, será peligrosísimo"

El intendente de la capital riojana reclama que el máximo tribunal anule la enmienda porque "carece de legalidad jurídica y legitimidad"

Alberto Paredes Urquiza es el intendente de la capital riojana. Es peronista, aunque mantiene muy buen vínculo con Cambiemos . Tras la polémica por el plebiscito del domingo pasado, Paredes Urquiza planteó que si la Corte Suprema no falla en contra de la reforma constitucional con la que el gobernador Sergio Casas pretende acceder a su tercer mandato este año, estará sentando un precedente "peligrosísimo" que dejaría en un estado de "indefensión" no solo a La Rioja, sino también al resto de las provincias.

Además, el intendente de La Rioja sugirió que el senador nacional del radicalismo Julio Martínez , su virtual rival en una interna provincial de la coalición oficialista, debería dar un paso al costado y cederle la candidatura. De todos modos, advirtió en una entrevista con LA NACION que la única manera de ganarle a Casas es con la oposición unida.

-¿Cómo evalúa la consulta popular?

-Lo más destacable es la escasa participación. Que haya votado poco más del 40 por ciento refleja el desinterés de la sociedad y el escaso apoyo a la reforma. La segunda lectura es que el aparato del gobierno pesa mucho a la hora de la elección. Fue lo que determinó que en el interior el sí hiciera una gran diferencia.

-El Tribunal Electoral de la provincia ya dio por aprobada la enmienda y la posibilidad de que el gobernador Casas sea candidato.

-No es serio. Un juez no puede adelantar su opinión. El Tribunal Electoral debe esperar el escrutinio definitivo para expedirse. De todos modos, era lógica la reacción. Esto lo vienen pergeñando desde el primer momento. Haber sancionado la enmienda a fines de diciembre, convocar a una elección en enero y hacerle decir al Tribunal Electoral que el no es el que tiene que sacar el 35 por ciento es todo parte de la misma maniobra.

-¿Confía en que la Corte Suprema de la Nación intervenga en favor de los planteos contra la enmienda?

-Es que el único resguardo para la Constitución de La Rioja es lo que pueda decir la Corte. La enmienda carece de legalidad jurídica y de legitimidad política. Si la Corte nos desampara, dará pie para que el gobierno de la provincia haga absolutamente lo que quiera. Es más, dejaría a todas las provincias en estado de indefensión ante la tiranía del gobernante.

- Pero hay casos en los que la Corte Suprema no intervino aludiendo límites de competencia..

- Pero ¿quién va a garantizar que se respete la Constitución si no es la Corte?

-¿Y si no interviene?

-Nos dejaría a los riojanos indefensos y a expensas de un gobierno que hace lo que quiere.

-¿Cree usted que sentaría un precedente peligroso?

-Peligrosísimo. Cualquier otro gobernante podría actuar en contra de la Constitución y, si la Corte no interviene, no habrá manera de evitarlo. Es el único resguardo institucional para que prevalezca el derecho.

-¿Será candidato a gobernador?

-Tengo toda la voluntad, el compromiso y la responsabilidad de presentar un proyecto que enfrente al gobierno provincial.

-¿Iría a una interna con Julio Martínez?

-Creo que la interna fue ayer [por anteayer]. Martínez compitió en su departamento [Chilecito] y yo en el mío. Nosotros nos hacíamos cargo de la capital y ellos, del interior. Acá [en la capital] el no ganó 51 a 48. Y en el interior perdimos estrepitosamente.

-¿El resultado del plebiscito entonces cree que lo posiciona como candidato único de la oposición?

-Es una posición interesada la mía, obviamente, pero no puede dejar de ser una lectura. En la provincia hay un fuerte rechazo al gobierno nacional. Tememos que presentar una figura distinta a la que ya se presentó y perdió varias elecciones y competir con una figura nueva. Pero tenemos que ir todos juntos.

-¿Puede ganarle al gobernador Casas?

-Solo si vamos juntos [con el resto de la oposición]. Si vamos separados, el gobierno va a seguir ganando.