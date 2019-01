La confesión de Tevez: "Si Guillermo seguía, yo me iba a ir de Boca"

Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez, una relación que no funcionó Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco

Sólo transcurrieron un puñado de días, entre el adiós de Guillermo Barros Schelotto , el arribo de Gustavo Alfaro y el rodaje del nuevo Boca , detrás del golpe de la final perdida contra River en la Copa Libertadores . Ahora, con el impulso renovado, la cinta de capitán sobre su brazo y otra vez como titular, Carlos Tevez cuestionó con dureza al Mellizo, hoy en el fútbol de los Estados Unidos. "Siempre respeté a Guillermo, sé lo que ha ganado en toda su carrera. Yo estoy en el club que amo y quiero, por eso permití cosas que quizás en otro momento no iba a permitir. Pero para no entrar en conflicto, me comí muchas cosas que en otro club no me habría comido", aseguró Tevez, que fue extremadamente crítico con el exDT. "Por el bien del club, me callaba, sumaba para mis compañeros, eso hacía. Para sumar y no restar. Hubo muchas faltas de respeto, pero ya pasó, dejo de lado eso y me enfoco de ahora en adelante en salir de este momento", dijo el delantero xeneize, en una nota con TyC Sports.

Y fue más allá. "Tuvimos muchas charlas con Guillermo, las cosas que tenía que decir se las dije en la cara. Si no era por Boca, hay cosas que no me iba a bancar. Si seguía Guillermo, yo no seguía. No me veía otro año en Boca si seguía Guillermo. Yo charlé con él, dejamos las cosas bien claras y ahí quedó. Yo siempre peleé por el puesto, nunca llegué tarde ni tuve rebeldía, cuando me tocó jugar 10 o 15 minutos, nunca estuve con cara de orto, estoy tranquilo con eso", sentenció, entre otras frases.

"Siempre prioricé Boca, es lo más importante. Si antes me pasaba esto en otro club, había cosas que no dejaba pasar, decía que esto no es así, porque yo soy de una forma y vos de otra y ahí está el conflicto"

"Si ves un jugador que es ídolo en el club y vos traés a alguien para reemplazarlo y en el primer partido mandás a Tevez al banco, es una señal de que no te quieren"

"Guillermo no me tenía en consideración para ser titular. Sentía que hiciera lo que hiciera, no iba a jugar"

"Sabía que la llegada de Zárate era para sacarme a mí. Cuando le tocó jugar a Mauro siempre lo apoyé, al igual que a cualquier compañero"

"Me está costando agarrar ritmo, pero no me desespero. Nunca me quedo conforme ni cuando juego bien o mal. Lo más importante es la autocrítica que nos sirve para seguir creciendo. Boca venía jugando casi 3 años con un esquema, 4-3-3 y ahora Alfaro utiliza el 4-2-3-1, ese es el mayor cambio"

"Los elogios de Alfaro son como un mimo, él quiere que vuelva el Tevez de antes. Yo sigo trabajando igual para llegar a mi mejor nivel y para mí es lo más importante. En la era Guillermo tuve poco tiempo, los últimos 6 meses no jugué casi nunca"

"Si supiera cuando cerrará la herida (por la derrota con River), lo diría, pero no lo sé. El duelo no terminó, lo ves reflejado en algunos jugadores, ves que todavía no se arranca. Debemos sacarnos de encima esa final (en Madrid) que todavía duele".