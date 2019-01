La soja bajó 0,73 dólares por tonelada respecto del viernes y cerró en US$339,24 en la posición marzo Crédito: Shutterstock

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 29 de enero de 2019

Con disparidad de precios en el mercado disponible local y bajas generalizadas de las cotizaciones de futuros en el exterior se desarrollaron ayer las operaciones en el mercado de granos.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) relevó incrementos de hasta 100 pesos por tonelada para la soja en el mercado disponible. Así, "las ofertas de compra por la soja con descarga alcanzaron los $ 9.300/t", según informó la entidad.

Eso contrastó con la leve baja de las cotizaciones en Chicago, donde la oleaginosa perdió 0,73 dólares por tonelada en la posición marzo respecto del cierre del viernes pasado y se ajustó en US$ 339,34. Las lluvias que cayeron en las zonas productoras de la oleaginosa en Brasil y los pronósticos de nuevas precipitaciones para los próximos días dan la perspectiva que la sequía que afectó al cultivo en el país vecino podría morigerarse. Al mismo tiempo, todavía hay expectativa sobre la reunión que mantendrán negociadores de alto nivel de China y Estados Unidos para intentar llegar a un acuerdo en la guerra comercial que enfrenta a ambos países y está afectado al mercado de commodities agrícolas.

Pese a las precipitaciones, en Brasil descuentan que la cosecha de soja tendrá mermas respecto de lo estimado cuando concluyó la siembra. Según informó la agencia Reuters, los ingenieros agrónomos que participan en un recorrido por los cultivos de las principales regiones productoras de granos en Brasil esperan que sus pronósticos para la producción de soja de esta temporada disminuyan aún más como resultado del mal clima en estados como Mato Grosso do Sul y Paraná.

Los analistas de Agroconsult, una consultora independiente que organizó la mayor visita a cultivos de Brasil, recorrieron campos en esos estados la semana pasada y continuarán su gira en otras áreas esta semana. "Las partes norte y oeste de Paraná y la parte sur de Mato Grosso do Sul se vieron fuertemente afectadas por el período seco y las altas temperaturas", dijo a Reuters André Debastiani, socio de Agroconsult.

El pronóstico más reciente de Agroconsult para la cosecha de soja de Brasil 2018/19 indicó una producción de 117,6 millones de toneladas, pero el especialista considera que será inferior. Brasil produjo una cosecha récord de 119,3 millones de toneladas la temporada pasada. Con esa cifra es el segundo productor mundial de la oleaginosa.

Respecto de las cotizaciones de futuros a nivel local de la soja, en el Mercado a Término de Buenos Aires (Matba) la oleaginosa cerró con una baja de 0,90 dólares por tonelada respecto del cierre del viernes en la posición mayo y se ajustó en US$ 243,60.

En el caso del maíz, el mercado disponible tuvo ofertas por $5450 por tonelada con un buen volumen de operaciones con compradores interesados en adquirir mercadería con entrega en el corto tiempo. "En la rueda de esta tarde, el precio abierto ofrecido por el maíz con descarga se estableció en $ 5500/t, con posibilidades de obtener 100 pesos más en determinados negocios con pago diferido a la entrega", informó la BCR. En los futuros de Chicago, el maíz cerró con una baja de 0,20 dólar por tonelada, con un ajuste de US$ 1409,50 en la posición marzo.

Para el trigo, "no hubo cambios en las ofertas de compra respecto del viernes. El valor abierto ofrecido por la mercadería con descarga y con entrega contractual se ubicó en US$ 210/t. En el segmento forward, la ofertas de compra por la cosecha nueva quedaron en US$ 185/t para la entrega en diciembre (aunque según las operaciones informadas en el registro oficial llegaron a pagarse hasta cinco dólares más), US$ 190/t para enero de 2020, y US$ 200/t para marzo de ese mismo año", informó la BCR.

Los futuros en Chicago cerraron con una baja de US$ 0,46 y se ajustaron en US$ 190,61 en la posición marzo.