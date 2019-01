Rosales, la mujer de Guaidó, asegura que no tiene miedo Crédito: Marco Bello

La mujer de Juan Guaidó y activista política dijo que solo resta convencer a los militares

CARACAS.- Su marido la sigue llamando Chiqui, pero Fabiana Rosales es la nueva primera dama (encargada) del país. Enseguida puntualiza: "Nada que ver con la primera combatiente revolucionaria", como se autodenomina Cilia Flores, la mujer de Nicolás Maduro .

Con solo 26 años, esta periodista, activista política de Voluntad Popular e influencer en las redes sociales ha vivido en carne propia la "suprema felicidad" de la revolución. Su padre murió en 2013 tras sufrir un infarto que no pudo ser tratado en el hospital por falta de insumos. Su hija Miranda nació en 2017, en los días de las protestas, cuando cayó asesinado en las calles de Caracas Miguel Castillo, amigo de la pareja y sobrino de su médico. La policía política torturó el año pasado a otro amigo, Juan Requesens. Otros, compañeros de la lucha estudiantil, están exiliados o presos. Rosales vive en una "clandestinidad a la criolla" parecida a la de su marido, con máxima seguridad y jugando al despiste de los órganos revolucionarios, pero sin eludir unas responsabilidades que ya asumió con templanza y firmeza. Y lo hace desde un lugar privilegiado: la primera fila de la historia. Desde ella, confirma la serenidad de su marido, que tanto ha sorprendido al país: "Juan es como se lo ve en la calle, jamás ha gritado en casa, nunca lo he visto perder los cabales". Toda una virtud en el país de los gritos.

-¿Qué sintió el miércoles cuando su marido se juramentó como presidente encargado de Venezuela?

-Mucha euforia, una sensación que se me metía por todo el cuerpo. La gente tan feliz, con tan buena vibra. Y muy emocionada, se me aguó el guarapo [aguaron los ojos]. Y a la vez una gran responsabilidad. Hay que ponerse a la altura del reto.

-Desde el 5 de enero las piezas del rompecabezas han ido encajando, una tras otra. ¿Cuáles faltan?

-Aquí falta lo que hemos dicho todos los días: los militares. Tenemos todo lo demás: la comunidad internacional, la gente en la calle y los recursos que se van a repatriar para recuperar este país en poco tiempo, incluso el dinero para la ayuda humanitaria. Tenemos apoyo, incluso funcionarios del régimen que se han puesto a la orden. Solo faltan las Fuerzas Armadas. El mensaje es que se pongan al lado de la gente, de lado de la Constitución, para defender a los venezolanos. Es el momento de hacer lo correcto, y creo que están muy cerca de hacerlo.

-¿Desde cuándo comparten vida y lucha política?

-Nos conocemos desde hace casi siete años, como activistas de Voluntad Popular (VP). Yo empecé a militar cuando no era ni partido, estaba saliendo del colegio cuando se fundó VP. Me atraía mucho esa generación de jóvenes que estaban tomando las riendas de la política. La política me interesaba desde que me di cuenta de que estaban destruyendo mi país.

-¿Cómo se define ideológicamente?

-Ni de izquierda ni de derecha. Amo mi país y quiero lo mejor para todos. No quiero combatir contra nadie, el rencor y el odio construyeron este desastre.

-¿Cómo se han adaptado a esta especie de clandestinidad que vive el presidente encargado de Venezuela?

-No tengo miedo de salir, yo no estoy haciendo nada malo. Este país te pone emociones todos los días, aquí nadie se aburre. Si toca subirme en la moto, lo hago; si toca salir a la carrera en auto, también. Trato de vivir un día a la vez con mucha fortaleza.

-¿Está preparado Juan Guaidó para ser presidente?

-Juan está preparado para lo que sea, tiene mucha entereza. Él es un servidor público nato, nació para servir. Dejó muy joven un trabajo importante en una multinacional [es ingeniero] para dedicarse a la política, repartiendo volantes al principio, buscando agua para los equipos. Yo estoy segura de que su vocación de servicio lo va a llevar a hacer lo mejor para los demás.

-¿Quiere ser presidente?

-Él es un servidor público y los servidores públicos asumen cualquier cargo. Estoy segura de que daría el todo por el todo.

-¿Cree que se atreverá el gobierno a detener a Guaidó?

-Ya lo han detenido dos veces y las dos veces estaba conmigo. La primera, durante el juicio de Leopoldo, en una audiencia final antes de la sentencia. Lo soltaron al poco tiempo. Hace dos semanas también lo soltaron. Y puede pasar en cualquier momento, simplemente que alguien dé una orden y un funcionario que no está apegado a la ley y a la Constitución la cumpla. En su casa, su hija lo espera todos los días, y yo quiero que Miranda crezca a su lado. Pero nos hemos preparado para cualquier escenario.

-¿No les llegó demasiado pronto este reto, con 26 y 35 años?

-Este régimen lleva 20 años destruyendo a la juventud y el futuro, no les importa. Sí, fue un poco rápido, te imaginas una carrera política con plazos más largos. Pero los pasos se fueron dando para llegar a este momento.

-Para usted, que fue monaguilla de niña, lo que está ocurriendo en Venezuela durante este enero trepidante ¿es un milagro?

-Soy una persona de mucha fe y la fe mueve montañas. Recobrar esa confianza, que todos volvamos a estar unidos, que todos tengamos el mismo interés, es un milagro. Todos los dirigentes de la oposición tenemos el mismo interés, todos los diputados tenemos el mismo interés, toda la gente en la calle tiene el mismo interés.

-¿Cuál interés?

-Que Venezuela sea libre. Y falta muy poquito.

