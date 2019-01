El mal clima retrasa el comienzo de la búsqueda subacuática de Emiliano Sala

La búsqueda del avión y sus tripulantes en el canal de la Mancha Fuente: LA NACION - Crédito: Imagen de TV

Mientras Romina Sala, hermana de Emiliano, y su mamá Mercedes recorrieron ayer por aire la zona del Canal de la Mancha en la que el avión Piper que trasladaba al futbolista de Nantes a Cardiff, el experto en búsquedas submarinas contratado por la familia indicó que, debido al mal clima, recién el domingo comenzarán con ese procedimiento. "Buscamos y encontramos una embarcación equipada con la mejor tecnología. Se usará para la búsqueda subacuática del avión en la zona en la que perdió contacto con los radares", explicó David Mearns, el estadounidense de 60 años que ya realizó 24 rescates de este tipo.

"El barco está siendo preparado en Southampton (Inglaterra) y si el clima lo permite estará en Guernsey entre miércoles y jueves. Entonces, basándonos en las predicciones climáticas, creemos que el domingo podremos comenzar con la búsqueda debajo del agua", adelantó Mearns en el aeropuerto de Guernsey, flanqueado por los familiares del futbolista. "Quiero enfatizar que la familia está convencida de encontrar las respuestas que hasta ahora no obtuvo, y la única manera de conseguirlas es encontrando este avión extraviado", agregó Mearns.

La búsqueda privada de Sala y el piloto David Ibbotson se inició el sábado con dos embarcaciones que rastrillaron la zona en la que podría haber caído el aparato. Los resultados, al igual que el procedimiento oficial organizado por las autoridades inglesas, fueron negativos. Sin embargo, Mearns se mostró optimista: "En términos de algo que se perdió en el océano el área de búsqueda es relativamente chica. Pero hay complicaciones ya que se trata de un avión pequeño, el piso del océano es muy duro, hay restos de otros barcos encallados y tenemos el factor climático. Trabajamos con el peor clima del año". El pronóstico para los próximos días anticipa tormentas con vientos de entre 130 y 140 kilómetros, lo que dificultará la continuidad de los rastrillajes.

Los homenajes en Nantes

El miércoles, Nantes (último equipo de Emiliano Sala) tiene que jugar en su estadio frente a Saint-Etienne, por la Ligue 1 francesa. La convocatoria de los hinchas excederá la capacidad del estadio, por lo que algunos simpatizantes organizaron un pedido a través de las redes sociales para que Canal+, dueña de los derechos de TV, libere el encuentro, que así llegará a la gente que no tenga entradas y no pueda ir a la cancha. La cadena accedió, pero sólo pasarán los primeros 10 minutos del partido, que incluirá varios homenajes al exnúmero 9 del equipo. La familia del argentino no estará presente en el encuentro (tanto la hermana Romina como la madre Mercedes viajaron a Guernsey para seguir de cerca la búsqueda), aunque la prensa francesa especula con que habrá hinchas de Cardiff, el equipo galés que había adquirido a Emiliano Sala en una cifra récord: 30 millones de libras incluyendo su contrato y las comisiones del traspaso.