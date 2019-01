Campanas en la noche: Luis se enfrenta nuevamente a Vito

Crédito: Prensa Telefe

Vito ( Esteban Lamothe ) intenta no perder el control pero su verdadera naturaleza amenaza con salir a la luz y planea nuevas estrategias que alejen a Luis ( Federico Amador ) de Luciana ( Calu Rivero ). Nada parece funcionar, y en un nuevo episodio de Campanas en la noche, Luis no duda en plantarle cara.

Luis es emboscado

Vito decide cortar por lo sano y asustar a Luis para sacarlo del camino. Le roba el celular a su pareja y cita al carpintero en un viejo galpón. Él va sin sospechar que allí deberá evitar una salvaje golpiza. Cuando llega al lugar, rápidamente se da cuenta de que algo no encaja. En ese momento, un grupo de encapuchados lo ataca y uno de ellos le dice que no se meta con las novias de otros hombres. Luis esquiva algunos golpes pero no puede evitar recibir otros. En un descuido, logra revertir la situación y huye para ponerse a cubierto. Los agresores no lo encuentran, y no les queda más remedio que irse.

Una vez fuera de peligro, Luis llega a la conclusión obvia: el ataque fue responsabilidad de Vito. Por ese motivo, no duda en enfrentarlo y cuando se encuentra a solas con él, le pregunta, sin demasiadas vueltas, por qué lo mandó a golpear. Vito intenta disimular, pero su juego quedó a la vista. Ahora es el turno de Luis, que buscará pelear contra su rival en el mismo galpón, y cara a cara.

Bruna, Juani, y un macabro descubrimiento

Nuevamente Bruna (Azul Fernández) y Juani ( Franco Masini ) salen a pasar tiempo juntos, pero lo que era un descanso a orillas del río se convierte en una pesadilla cuando descubren el cuerpo sin vida de la joven desaparecida. Ambos llaman a la policía, y Luciana va al lugar para contener a su sobrino. Griselda ( Eugenia Tobal ) también se dirige allí y no puede evitar lanzarle unos dardos a la joven que parece estar cada vez más cerca de Luis. Aunque ella lo quiera evitar, es innegable que Luciana no solo empieza a compartir un vínculo con el carpintero, sino que, también, con su hija. Más adelante, el personaje de Calu le dice a Bruna que el recuerdo de esa muerte la perseguirá por siempre. La alienta a hablar de sus angustias porque ella también vio muerta a su mamá, y ese recuerdo no la abandonó nunca. Bruna encuentra, entonces, una gran amiga en Luciana, y más adelante, le confiesa a su papá lo mucho que ella la acompaña.

José y Rita comienzan una historia de amor

Era sabido: entre José ( Rodrigo Guirao Díaz ) y Rita (Bárbara Amaral) algo iba a suceder, y en el último capítulo, pasó. Todo comenzó cuando ella fue, otra vez, a la pensión a investigar, y el policía la sacó de ahí porque sabía que podía ser descubierta. Durante ese escape todo indicaba que la iban a reconocer. Por eso, José la besó para ocultar su rostro de Lupe (Mimí Ardú) y la Jorgito (Eugenia Guerty), quienes podían verla. Ese beso impactó a Rita, que decidió prepararle a su compañero una cena muy especial. Con un clima de innegable romanticismo, pasaron la noche juntos y dieron el primer paso, o el último, en una historia de amor que aún tiene destino incierto.