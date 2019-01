Moria Casán acompañó a Nacha Guevara en un momento doloroso

La conductora de Incorrectas dedicó su fin de semana a visitar a su amiga en Mar del Plata. Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Nacha Guevara

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 29 de enero de 2019 • 09:11

La disputa entre Moria Casán y Soledad Silveyra decantó en una unión este fin de semana. Cuando la diva llamó a Nacha Guevara , ex compañera en el jurado de Bailando por un sueño, para avisarle que twittearía en contra de la actriz por sus dichos sobre ambas, la actriz le reveló que estaba pasando un pésimo momento, y Moria decidió acompañarla.

La conductora de Incorrectas reveló que pasó el fin de semana en Mar del Plata haciéndole "el aguante" a su amiga, que se encuentra en la ciudad balnearia haciendo temporada con ¿Por qué son tan geniales?, junto a Marcelo Polino, y que se sentía "pachuchita" a partir de un problema personal.

"El sábado iba a venir mi nieto Dante a casa, pero el viernes por la noche me llamó Sofía (Gala) diciendo que se quedaba con ella y no me lo traía. Entonces, estaba viendo qué hacer el sábado y domingo, y la llamé a Nacha por teléfono, para contarle que iba a twittear algo contra Solita Silveyra, quien había hablado mal de nosotras", explicó Casán.

En esa conversación telefónica, Nacha le reveló que su hijo Ariel del Mastro estaba con problemas del salud y "lo internaban y lo externaban todo el tiempo". Moria explicó que el director teatral y destacado iluminador sufría problemas en sus riñones y páncreas, y había salido de terapia intensiva recientemente. "Está medio complicadito pero va a salir todo bien", aseguró.

Moria además compartió en su cuenta de Instagram varias postales de su visita a Mar del Plata y su paso por la platea de ¿Por qué son tan geniales?