Los capitanes de las seis selecciones; el torneo comenzará el 1° de febrero Crédito: Six Nations

Tomás Bence 30 de enero de 2019

El próximo fin de semana comenzará el Seis Naciones 2019, el tradicional torneo que reúne a los seis equipos más fuertes de Europa. Irlanda, campeón de la última edición, buscará mantener la corona. Será un campeonato donde los Pumas tendrán que poner una especial atención: comparten el grupo del Mundial nada menos que con Francia e Inglaterra, dos potencias.

Los Pumas comparten la zona C de la Copa del Mundo, que se jugará del 20 de septiembre al 2 de noviembre. Es más: Francia será rival en el partido inaugural, mientras que Inglaterra, el tercero del grupo. Se tratará de un Mundial complicado para los Pumas, pero tendrán en el Seis Naciones una buena medida sobre cómo están sus rivales directos.

El Seis Naciones se jugará desde el 1° de febrero hasta el 16 de marzo. Cinco fechas del campeonato más importante del Viejo Continente, que tendrá su 125° edición entre el viejo Cinco Naciones y el Home Nations (cuatro naciones) sólo con los británicos: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda.

El fixture del Seis Naciones 2019

Fecha 1

1/2 Francia vs. Gales (Stade de France, París)

2/2 Escocia vs. Italia (Murrayfield, Edimburgo)

2/2 Irlanda vs. Inglaterra (Aviva Stadium, Dublin)

Fecha 2

9/2 Escocia vs. Irlanda (Murrayfield, Edimburgo)

9/2 Italia vs. Gales (Estadio Olímpico, Roma)

10/2 Inglaterra vs. Francia (Twickenham, Londres)

Fecha 3

23/2 Francia vs. Escocia (Stade de France, París)

23/2 Gales vs. Inglaterra (Millenium, Cardiff)

24/2 Italia vs. Irlanda (Estadio Olímpico, Roma)

Fecha 4

9/3 Escocia vs. Gales (Murrayfield, Edimburgo)

9/3 Inglaterra vs. Italia (Twickenham, Londres)

10/3 Irlanda vs. Francia (Aviva Stadium, Dublin)

Fecha 5

16/3 Italia vs. Francia (Estadio Olímpico, Roma)

16/3 Gales vs. Irlanda (Millenium, Cardiff)

16/3 Inglaterra vs. Escocia (Twickenham, Londres)

Cómo llegan los equipos

Inglaterra

Farrell, el conductor de Inglaterra Crédito: Six Nations

"Siempre hemos tenido buenos equipos, pero éste es, probablemente, nuestro mejor plantel, el más fuerte", declaró Eddie Jones, entrenador de Inglaterra, de cara al Seis Naciones. El australiano está al frente del conjunto británico se hizo cargo del equipo luego del último Mundial, tras dar la sorpresa en la Copa del Mundo 2015 con Japón.

"Creo que hemos hecho un gran trabajo. Cambiamos nuestro staff, la forma en que hemos entrenado y hasta nuestra filosofía de juego. Creo que nos estamos acercando a encontrar la claridad para ser el mejor equipo del mundo", sostuvo el entrenador, que llega al torneo con el equipo en las mejores condiciones.

Inglaterra superó uno de los momentos más complicados del ciclo de Jones. En 2018 perdió cinco partidos seguidos entre el último Seis Naciones y la ventana de junio. Se recuperó con victorias ante Sudáfrica, Australia y Japón. En noviembre no pudo con los All Blacks en Twickenham, una ajustada caída por 16-15. Tendrá un debut complicado: visitará a Irlanda, último campeón, en Dublin. Luego recibirá a Francia en Twickenham. El equipo está "en mejores condiciones que el año pasado", desde lo físico, pero tiene una gran duda: la presencia de Owen Farrell, su número 10 y capitán, para el debut.

Farrell se operó un dedo de la mano hace unos días y espera estar el fin de semana en Dublin. El entrenador es igual de optimista, pero aún no dijeron si estará o no entre los titulares.

CUATRO jugadores podrían debutar en Inglaterra en el Seis Naciones Fueron convocados Jack Singleton, Ben Earl, Dan Robson y Ollie Thorley quienes no tienen caps con Inglaterra. Dan Cole, con 82 partidos, es el más experimentado.

Irlanda

Sexton, figura de Irlanda Crédito: Six Nations

El campeón defensor del Seis Naciones buscará reeditar el título, aunque su sueño está en el Mundial. Nunca en la historia logró superar los cuartos de final y allí tendrá el foco. Con un grupo "accesible" que comparte con Escocia, Japón, Rusia y Samoa, buscará dar el golpe en un Mundial.

Pero si de presente se trata, el de Irlanda es inmejorable. Perdió apenas un partido en el 2018, con Australia. Consiguió un histórico triunfo ante los All Blacks en Dublin, el primero en su historia, y cosecha apenas tres caídas en los últimos 23 partidos.

Joe Schmidt es el entrenador del conjunto irlandés, el mejor equipo del momento más allá del ranking. No hay duda de que están lo suficientemente capacitados para retener el campeonato, incluso con sólo dos partidos como local. Jonathan Sexton, el número 10, es la gran figura de un equipo que cuenta con Rory Best, Tadhg Furlong, James Ryan o Peter O'Mahonycomo jugadores destacados.

Sexton, inclusive, es el eje de las noticias antes del debut. Aún no se sabe si podrá jugar ante Inglaterra por un problema en la rodilla. Inclusive el entrenador inglés. Eddie Jones, lo puso en el centro de la escena. "Cada vez que él habla, el arbitro escucha... es como sucedía con Richie McCaw. Así se puede sacer ventaja", dijo. Sostiene que la influencia que tiene en el juego a veces ayuda en las decisiones de los jueces.

TRES jugadores podrían debutar en Irlanda en el Seis Naciones. Se trata de Caolin Blade, Jack Carty y Tom Farrell. El capitán Rory Best, con 113 caps, es el de más experiencia.

Francia

Francia quiere volver a conquistar el Seis Naciones Crédito: Six Nations

El otro rival al que mirarán los Pumas por compartir el grupo. El seleccionado francés no gana el Seis Naciones desde hace nueve años. En 2010 fue la última conquista de un equipo hoy renovado e ilusionado no sólo con el campeonato, sino con el Mundial. "Puede ganar el campeonato y quedarse afuera de la zona de grupos o puede quedar quinto y llegar a la final", remarcan del equipo galo.

"Es un equipo de niños pequeños", dijo Mathieu Bastareaud luego de que Francia perdiera como local ante Fiji, en el cierre de la ventana de noviembre del año pasado. Jacques Brunel es el entrenador que deberá dar vuelta la página y volver a llevar al seleccionado a los primeros planos, más aún si piensa en el Seis Naciones como plataforma para el Mundial.

Francia apenas ganó tres partidos en 2018 (Los Pumas, Inglaterra e Italia, los dos últimos en el Seis Naciones pasado). Apenas seis desde el 2017, con triunfos ante Escocia, Italia y Gales en el campeonato europeo de 2017.

El propio Bastareaud es la figura de un equipo que busca salir adelante de uno de los golpes más duros que sufrió, la derrota con Fiji. El centro de 30 años ha sido durante mucho tiempo una pieza clave. Sin embargo algunos tomaron a mal su reacción con el plantel en aquella caída: "¿Quiénes creen que son?", les preguntó. "Derrotamos a Argentina y creemos que somos algo especial. Tenemos que empezar desde cero y estamos en el fondo. Somos patéticos, vergonzosos, tenemos que ser conscientes de eso", se le escuchó decir.

DOCE de los convocados tienen menos de seis caps en Francia. Cinco de ellos aún no debutaron: Dorian Aldegheri, Paul Willemse, Gregory Alldritt, Romain Ntamack y Thomas Ramos.

Escocia

Hogg, una de las figuras de Escocia Crédito: Six Nations

Gregor Townsend, entrenador de Escocia, buscará devolverle la gloria a Escocia, quien nunca pudo ganar el Seis Naciones desde que Italia se incorporó en el 2000. La edición anterior, cuando eran cinco, fue el último título.

El fixture no ayuda a un equipo que visitará a Francia e Inglaterra, dos lugares donde lleva tiempo sin ganar: desde 1989 en Twickenham y 1999 en París. Greig Laidlaw es al gran esperanza de Escocia. El experimentado jugador cumplirá 34 en el Mundial.

El fullback Stuart Hogg es otra de las figuras. "Creo que estamos en el camino correcto para lograr algo increíblemente especial", señaló en la previa. "Trabajamos muy duro en los últimos años para llegar a donde estamos y realmente creemos que podemos ganar las Seis Naciones", dice.

SIETE jugadores podrían debutar en el Seis Naciones. En plena renovación de equipo, 17 jugadores tienen siete caps o menos. Laidlaw es el de más presencias, con 66.

Gales

Gales sueña con dar el golpe en el Seis Naciones Crédito: Six Nations

Impulsada por un gran 2018, Gales sueña con dar el gran golpe. Campeón en 2012 y 2013 por última vez, disputará un torneo especial. Será el último Seis Naciones de Warren Gatland como entrenador, ya que se despedirá del seleccionado tras el Mundial, luego de 12 años en el puesto.

Gales llega con una racha de nueve victorias consecutivas, cuatro de cuatro en la ventana de noviembre. Necesita dos más para alcanzar el récord consecutivo de triunfos establecido en 1910. Esos dos partidos serán Francia e Italia, local y visitante,antes de recibir a Inglaterra.

Hoy, el debate en Gales pasa por quién debería usar la camiseta número 10, aunque Gareth Anscombe parece ser el indicado. Inclusive por sobre Dan Biggar, experimentado jugador. Titular en las victorias contra Australia y Sudáfrica en noviembre, Anscombe es quien estaría ocupando ese puesto.

CERO convocados tendrán la chance de debutar. Sin embargo, Gatland tiene el plantel más jóven. El capitán Alun Wyn Jones es el de más presencias, con 119.

Italia

Italia, el equipo más débil del Seis Naciones Crédito: Six Nations

Conor O'Shea, el irlandés, es entrenador de Italia desde 2016. El seleccionado Azzurri terminó último en 13 de las 19 veces que se disputó en el Seis Naciones. Poco indica que pueda salir de ese destino en este 2019.

Desde que reemplazó a Jacques Brunel, O'Shea ganó sólo seis de sus 28 partidos. Italia ha perdido sus últimos 17 partidos en el Seis Naciones. En medio de todo esto, corrió el rumor de que el equipo podría dejar el torneo, alfo que fue desestimado por el presidente de la federación.

Ian McKinley es el jugador a seguir en Italia, un hombre con una particular historia de vida. Nació en Dublin y jugó en las selecciones juveniles de su país. Pero tuvo que retirarse en 2011. "Estaba jugando, me encontraba abajo de un ruck, cuando un compañero me pisó la cara y me perforó un ojo", contó en un documental para el sitio oficial de World Rugby. Se perforó el globo ocular y perdió la visión en su ojo izquierdo.

Seis meses más tarde, con ejercicios de rehabilitación, recuperó el 50% de la visión y volvió a jugar. Quería volver a jugar entonces le dijeron que debía utilizar unas gafas especiales. Italia fue el primer país en firmar con la World Rugby que se utilicen gafas de protección. Así McKinley se mudó y terminó jugando en el seleccionado. Hoy juega para Benetton Treviso y se conforma con que no se refieran a él como "el hombre de las gafas especiales".

UN jugador podría debutar en Italia. Se trata de Dave Sisi. Sergio Parisse, el capitán, tiene 134 partidos con la camiseta azul.