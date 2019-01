El colombiano decidió suspender su concierto en el país centroamericano debido a "motivos de fuerza mayor" Fuente: Archivo

La situación en Nicaragua tiene preocupados a sus intelectuales, sobre todo a los locales como Gioconda Belli, quien a través de artículos y redes sociales denuncia y señala los crímenes que se vienen cometiendo en el país dirigido por el presidente Daniel Ortega.

En este contexto, la escritora, periodista y exrevolucionaria le solicitó al cantante colombiano Carlos Vives que cancelara su show en Nicaragua para que no fuera funcional al primer mandatario. "Tu música es magnífica pero debo pedirte, por lo que significas en América Latina, que no vengas a Nicaragua mientras nos están reprimiendo a diario. Tu concierto será usado para alegar una normalidad que no existe en el país. Aquí te queremos y nos dolería", escribió Belli. Y no fue la única: otros tantos usuarios de las redes sociales usaron el mismo argumento.

Pasaron pocos días entre el tuit de Belli y el comunicado oficial de Vives, con la decisión de suspender el show por "motivos de fuerza mayor".

Luego de que aparecieran ciertas acusaciones en las redes sociales que daban a entender que los organizadores del espectáculo apoyaban al presidente de Nicaragua, muchos usuarios de las redes sociales, opositores a Ortega empezaron a cuestionar la realización del show de Vives, presentado como a beneficio del Zoológico Nacional.

Desde el 18 de abril, Nicaragua está atravesando una fuerte crisis que ha dejado entre 300 y 500 muertos, otros tantos detenidos y desaparecidos, según denuncian organismos internacionales.