Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 29 de enero de 2019 • 11:32

Kevin Mac Allister se convirtió en el nuevo refuerzo del nuevo Boca que pretende Gustavo Alfaro y hoy ya se entrenó en Ezeiza con sus compañeros. El exjugador de Argentinos Juniors llega a préstamo al xeneize hasta fin de 2019 con un cargo de 200.000 dólares y una opción de compra de 1.500.000 dólares por el 85% del pase.

Pero en épocas de redes sociales, el lateral fue disparador de los memes que crearon en referencia a la película "Mi Pobre angelito", que se estrenó en 1990 y marcó a generaciones. Sucede que el actor Macaulay Culkin encarnó el personaje de Kevin McCallister, un niño de 8 años que en vísperas de Navidad era olvidado por sus padres, embarcados en un vuelo desde Chicago rumbo a París.

Mientras tanto el Mac Allister argentino, que en el Bicho jugó tanto por la banda derecha como por la izquierda, dijo: "Es el club en el que todo jugador quiere estar. El jueves se comunicaron conmigo y se me empezó a pasar de todo por la cabeza. Pero intenté manejarme con mucha tranquilidad. Argentinos se portó muy bien conmigo y mi familia, sólo tengo palabras de agradecimientos. Más allá de lo que me enseñaron, también me educaron como persona desde el primer día", destacó el nuevo jugador de Boca de 21 años, que ya se entrenó con sus nuevos compañeros.