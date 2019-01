Patricia Sarán: "La persona más triste que conocí en mi vida es Luis Miguel"

La exmodelo argentina contó que vivió un romance con el astro mexicano hace varios años

Patricia Sarán, que tuvo su auge como modelo en los años 80 y actualmente se abre camino como cantante, hizo una inesperada confesión al contar que mantuvo una relación amorosa con Luis Miguel hace algunos años.

Según contó en el programa Online KZO, el vínculo entre ellos fue tan íntimo que él llego a proponerle que se mudaran juntos. "El quería que me vaya a vivir con él a México", deslizó al aire Sarán, frente a la sorpresa de todos.

Antes de la propuesta que le hizo el cantante, ella ya lo trataba desde hacía dos años. "La persona mas triste que conocí en mi vida es Luis Miguel. Tiene una historia de vida tremenda. Hablábamos mucho. Tenía momentos de mucha depresión. Tuvo una vida demasiado complicada, con muchísimo éxito", señaló.

Sarán aclaró también que declinó esa oferta junto a otras que recibió para hacer novelas allá porque conocía a su gente y consideraba que allí era muy diferente la forma de vivir y de trabajar. "La verdad es que son muy distintos a nosotros. No podría, yo soy como muy rápida en la vida cotidiana y ellos son muy tranquilos", indicó.

Luego de que trascendiera esta confesión, la exmodelo publicó en su cuenta de Instagram una suerte de defensa: "Nunca hice mi carrera en base a ningún romance. No es mi estilo. (...) No me gustan los escándalos".