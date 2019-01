Para revisitar el legado de Pina Bausch

Moving with Pina Crédito: Antonella Carrara

Moving with Pina. A Lecture Performance on the Poetry, Technique and Creativity of Pina Bausch. autoría e interpretación: Cristiana Morganti. Nuestra opinión: BUENO.

El titulo lo deja en claro: Moving with Pina. A Lecture Performance on the Poetry, Technique and Creativity of Pina Bausch. Lo que la bailarina y coreógrafa italiana Cristiana Morganti propuso en las funciones del fin de semana fue una conferencia informática en la que comparte su experiencia de trabajo por casi dos décadas como parte de la compañía de Pina, la Wuppertaler Tanztheater, cuyas obras son fundamentales en el panorama de las artes escénicas del siglo pasado. Desde el primer momento da por descontado que la platea conoce de quién se habla como si estuviera dirigiéndose a un público cautivo que, tal vez, no es tal porque el supuesto espectador del FIBA es muy diverso. Pero, claro, eso será un tema que hace a la curación del festival y no a ella. Morganti no muestra imágenes de los montajes de los cuales habla. Durante casi una hora y media, con total frescura y dominio de la escena, pone el cuerpo, cuenta anécdotas del proceso creativo, expone su verdad sobre aquellas vivencias que la marcaron tanto como artista y como personas matizando su testimonio con potentes y didácticas secuencias de movimientos que hicieron parte de obras emblemáticas. Aunque tal vez requeriría una síntesis que por momentos se diluye, su testimonio sumamente enriquecedor para aquellos que pueden contrastar sus dichos con el conocimiento previo sobre la gran creadora alemana.