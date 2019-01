Pánico en el aire: Malena Narvay pensó que se caía su avión

La novia de Julián Serrano contó su mala experiencia llegando a Colombia Crédito: Archivo

Malena Narvay relató en su cuenta de Twitter una mala experiencia en el aire. La actriz, que el año pasado fue Emma, en 100 días para enamorarse, aseguró que si bien ella no le teme a las turbulencias, se llevó un gran susto mientras viajaba hacia Colombia ."Quiero decir que nunca la pasé tan mal en un vuelo", comenzó contando la novia de Julián Serrano.

Y siguió: "Nunca se movió tanto un avión en mi vida, literal pensé que se estaba cayendo, la gente gritaba y no podía aterrizar porque había tráfico. Salí temblando y a varios se les bajó la presión. Eso que a mí la turbulencia generalmente no me da miedo, pero salí pálida queriendo besar el piso".

Malena venía de pasar sus vacaciones con el campeón del Bailando 2018 en México, donde disfrutó de días de tranquilidad y playa.

Pero este estado fue interrumpido por una mala experiencia en el aire.

Claro que cuando la actriz vio que sus seguidores se preocupaban por su crudo relato, quiso darles tranquilidad: "¡Ya estamos en Cartagena! El segundo vuelo fue re tranqui. Sustazo. ¡Gracias por los mensajes!", escribió.