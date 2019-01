El Gobierno cree que los créditos UVA tocaron el piso y empiezan a recuperarse

Se pasó de 14.000 préstamos otorgados en marzo pasado a cerca de 3000 por mes desde septiembre; esperan un mayor crecimiento a partir de los próximos aumentos salariales Fuente: Archivo

La devaluación del peso impactó en el otorgamiento de créditos hipotecarios UVA, ahuyentando progresivamente a posibles tomadores porque no calificaban o porque la cantidad de pesos que los bancos les prestaban cada vez les alcanzaban menos. De esta forma, los montos otorgados pasaron del récord de marzo pasado, de casi $14.000 millones, a $2841 millones en diciembre último. Sin embargo, el Gobierno confía en que ese será el piso y que habría un leve repunte en los próximos meses.

De acuerdo con el informe sobre bancos del Banco Central (BCRA), en abril pasado hubo una leve caída (a $13.220 millones) y en mayo la baja fue abrupta, a $10.597 millones. En junio, el derrumbe fue de casi 50%, al pasar a $5573 millones. En septiembre, cuando la cotización del dólar llegó a rozar los $42, el monto bajó a $3366 millones; en octubre, a $3228 millones, y en diciembre, a $2693 millones.

Consultado al respecto, el economista y miembro del Centro de Estudios Económicos del Sur (Cesur), Amilcar Collante, observó: "Se está en el mínimo y no se llega a revertir la situación, a pesar de que desde octubre el Gobierno controló el aspecto cambiario. Hay una estabilidad transitoria, pero no se sabe cuánto puede durar. Hay incertidumbre macroeconómica y recesión, que afecta la decisión del individuo que está evaluando sacar un crédito", explicó.

Sin embargo, en la Jefatura de Gabinete tienen una visión más optimista, ya que creen que desde septiembre hay cierta estabilidad. "La operatoria parece haber dejado de caer y haberse estabilizado en alrededor de 3000 créditos otorgados por mes", afirmaron.

De acuerdo con los cálculos del Gobierno, desde enero de 2016 hasta la fecha se otorgaron cerca de 170.000 créditos hipotecarios, con un promedio de 1300 mensuales en 2016, cifra que se elevó a 7000 créditos mensuales desde 2017 hasta el primer cuatrimestre de 2018, con un pico en marzo, cuando se dieron 14.062 préstamos.

"Cuando comenzó la escalada del dólar, la caída en la cantidad de carpetas fue enorme, principalmente porque a muchos solicitantes ya no les daba la relación cuota-ingreso y dejaron de poder acceder al crédito. Pero en el Banco Provincia, luego de acumular varias semanas de destrucción, el stock de trámites iniciados empezó a crecer. Desde mediados de noviembre, el stock creció todas las semanas y acumula un aumento de 50 solicitudes. Es poco, pero parecería ser el punto de retorno", aseguraron en la cartera a cargo de Marcos Peña.

Consultadas al respecto, fuentes del banco dijeron que, tras la devaluación, no modificaron las tasas de interés y que esperan que, con el inicio de las negociaciones salariales, "se empiece a reactivar la operatoria". En tanto, en un banco privado explicaron que todavía deben volver a acomodarse las variables de precios de los inmuebles: ingresos de las familias, tipo de cambio, inflación y tasas. "Es difícil, pero, siendo optimistas, es posible que a partir de marzo o abril pueda haber un repunte", agregaron.

En el Banco Ciudad observan un cambio de tendencia. Si bien la cantidad de nuevas solicitudes fue mucho menor a la del último cuatrimestre de 2017, creció un 20% entre septiembre y diciembre últimos, mientras que el año anterior había caído 30%. En el Banco Nación, en tanto, la situación es algo peor, pero esto se explicaría por el aumento de la tasa de interés. En las últimas 10 semanas el promedio de nuevas solicitudes fue de 151, muy por debajo de lo que solía haber antes, y sigue cayendo el stock (se dan de baja solicitudes anteriores o los solicitantes desisten).

Para Collante, el nivel de ingresos que se pide ahora para sacar un crédito UVA volvió prohibitiva la operación. "El atractivo era que no se necesitaba demostrar un gran ingreso y ahora sí, y los salarios no van a cerrar esa brecha rápido. La accesibilidad se modificó ahí. Si no se califica, no se accede, y ahí no hay demanda, y el segmento que puede calificar tiene precaución", describió.

Baja morosidad

La buena noticia para el sector, según las fuentes consultadas por LA NACION, es que los tomadores de créditos UVA están pagando las cuotas. Según el BCRA, hoy la mora está en el 0,17%, con 219 deudores morosos sobre un total de 99.698 deudores de créditos hipotecarios. En el Banco Nación hay 221 deudores con atraso en el pago de la cuota, pero solo siete con atrasos mayores a 90 días, el corte que usa el BCRA (0,01%). En tanto, fuentes del Ciudad hablan de un índice de morosos en torno al 0,2%, lo que consideran niveles "casi nulos". En el Provincia hablan de un 0,1%, que ascendería a un 0,8% si se suman otros productos que esos clientes tienen con el banco.

"Siguen pagando el hipotecario, pero quizá se demoran en el pago de la tarjeta de crédito. En el Provincia se dieron 17.580 créditos en dos años y solo hay 140 casos con retraso. La mora de los UVA no es un problema y hasta es mayor en las líneas no UVA", señalaron en la entidad.

Los númerosde la caída

Según datos del Banco Central, los montos otorgados pasaron del récord de $14.000 millones, alcanzado en marzo del año pasado, a $2841 millones, en diciembre último. En junio había caído 50%.

170.000

Créditos hipotecarios otorgados

Desde enero de 2016 hasta la fecha se otorgaron 170.000 créditos hipotecarios (106.000 UVA), con un promedio de 1300 mensuales en 2016 y de 7000 desde 2017 hasta el primer cuatrimestre de 2018

0,17%

Mora

Es el porcentaje de créditos con problemas de cobro sobre el total; según el Banco Central, son 219 deudores sobre 99.698.