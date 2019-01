El jugador rosarino, su vida y sus logros deportivos estarán en el centro del show Crédito: Cirque Du Soleil

La compañía estrenará Messi10 el 10 de octubre en Barcelona, en un estadio construido especialmente para simular una cancha de fútbol

Un nuevo vínculo comienza a construirse entre la famosa compañía canadiense Cirque du Soleil y nuestro país. El primero fue con Soda Stereo. El resultado de esa asociación artística se llamó Séptimo Día y fue, como era de esperar, un éxito en nuestro país y en toda ciudad en la que se presentó. El que se viene será con Leo Messi. Se llamará Messi10 by Cirque y se estrenará en el Parc del Fórum de Barcelona, el próximo 10 de octubre. A partir de 2020, el espectáculo iniciará una gira mundial que, se espera, lo traiga a nuestro país.

"La propuesta es una conexión entre el fútbol y el teatro, contará con un elenco de 46 artistas y un recorrido de 90 minutos, dividido en varias partes como las de un partido de fútbol", detalló Mukhtar Omar Sharik, el bailarín y coreógrafo creador del espectáculo. Todo emulará "la rivalidad del estadio, así como la magia del teatro", de modo que se creará un espacio con dos tribunas, en la que habrá una pantalla de 11 metros por dos metros y medio, que sube y baja y está inspirada en los paneles de los estadios.

"Me parece increíble y a la vez una locura que Cirque du Soleil esté creando un espectáculo basado en mi vida, mi pasión, mi deporte -afirmó Messi-. El Cirque es uno de los shows favoritos de nuestra familia. No tengo dudas de que este espectáculo sorprenderá a la gente porque lo que vi hasta ahora me encantó". Entre las más de 40 producciones de la factoría Cirque, ésta será la primera que centra su historia en un deportista.

"Se verá a Messi como no se ha visto nunca", se entusiasma el director de la obra, que en 2000 formó una compañía de danza callejera y que comenzó a trabajar en el Cirque a partir de Love, el espectáculo basado en la música de Los Beatles. Según ha dicho, la nueva propuesta de esta compañía, fundada por Guy Laliberté en 1984, buscará emocionar al público en todo momento y apelará a evocar los sentimientos que se experimentan en los estadios: la excitación, la tristeza, la rabia, la crítica y la declaración de amor final por el club y sus jugadores.

El resultado será un espectáculo que muestre la pasión por el fútbol y el circo en el que los fanáticos puedan soñar. "Teníamos que crear un espectáculo para los fanáticos del Cirque du Soleil y para los del fútbol", agregó. El resultado será la narración de la historia de "un hombre que se pierde en un mundo de maravillas y se convierte en uno de los mejores futbolistas de la historia".

Messi presenta el espectáculo con el que el Cirque du Soleil lo homenajea 00:28

Video

El director de PopArt Music, Matías Lozaiga, avanzó que el estadio que se construirá en el Fórum para albergar Messi10 tendrá capacidad para 3000 personas. Los ensayos arrancarán en septiembre y estarán abiertos a entidades y a escuelas, hasta su estreno en octubre (se espera que se realicen 32 funciones hasta el 10 de noviembre). Las entradas tienen un precio desde 38 euros (1600 pesos) y estarán en venta a partir del 7 de febrero con una preventa del 4 al 6 para socios.

Diego Sáenz, director ejecutivo de Pop Art Music, afirma los vínculos en común de Messi con esta compañía. "La aspiración de ser los mejores y entrenar muy duro", señaló. En tanto que el productor ejecutivo del Cirque, Charles Joron, consideró como un desafío importante esta producción, que lo define como una intersección de fútbol y de circo.

El espectáculo contará con una banda sonora que incluirán temas significativos para Messi y algunas grandes canciones de la historia, cuyos compositores trabajan para alumbrar "versiones para Leo", detalló el director ejecutivo de Sony Music Latin Iberia, el argentino Afo Verde.

En todo este engranaje que está buscando sus formas está previsto que cada noche tenga su reto. Se llamará el "Messi10 Challenge" en el cual se invitará a algunos espectadores a ponerse en los botines del jugador argentino "por un día", teniendo que responder a cuestionarios sobre la vida del rosarino. Tendrá lugar en un espacio contiguo a la carpa central y se abrirá a los fanáticos tres horas del comienzo del show. Habrá gambetas, preguntas sobre la carrera del astro de la selección nacional y hasta se podrá conversar con un Messi interactivo. El participante que más puntos acumule será coronado como el "Messi del día" y, los organizadores prometen que el o la ganadora vivirá una experiencia única durante el show.

José Manuel Pinto, quien fue arquero y amigo de Messi, cambió el balón por un micrófono. Montó su propia compañía, la Wahin Makinaciones, con la que ganó un Grammy latino. Pinto será el productor musical del show. Explicó que tratará de componer canciones que lleguen al corazón del público. Jugó junto a Messi varias temporadas en el Camp Nou del Barcelona FC, uno de los templos del fútbol mundial, que es como la segunda casa del rosarino. Desde octubre, parte de su imaginario se trasladará a un nuevo espacio. El fino entramado artístico para que la maquinaria escénica funcione está en manos de una compañía que sabe de magia. De hecho, en estos momentos tiene 24 espectáculos girando por todo el mundo.