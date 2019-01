La actriz dijo no estar al tanto de los episodios relatados por la madre de los hijos del actor de El potro Crédito: Gerardo Viercovich

En el programa Los ángeles de la mañana, se dio a conocer este mañana la denuncia por violencia de género a Rodrigo Romero, el cordobés que interpretó al Potro Rodrigo en la película biográfica estrenada durante el año pasado, por parte de Macarena Vega, ex pareja y madre de sus hijos. Allí, además de dar detalles sobre su vínculo, la mujer aseguró que Jimena Barón (quien fuera novia del actor después de participar junto a él de aquella película) estaba al tanto de los episodios de violencia relatados.

Contactada por la producción del programa, la actriz dio su opinión sobre el asunto y negó lo dicho por Vega: "Nada sé de ningún episodio de violencia. Estoy helada mirando el programa. No voy a hablar porque es una relación ajena a ellos. Estoy en shock". Además, contó por qué se distanció de Romero:"Me separé porque no era para mí. Jamás lo enganché en nada a Rodrigo. Lamento por ella si es así, es una barbaridad lo que cuenta. Jamás me imaginé nada así". Y agregó: "Mi relación con él fue normal. Simplemente cuando se fue poniendo todo mas serio, me di cuenta que no era un compañero para mí. Todo esto es un espanto. Que arreglen ellos como pareja su historia. No tengo nada que ver". Finalmente, manifestó su apoyo hacia la mujer: "No tengo nada contra ella. Como mujer la aliento a que se defienda y lo denuncie. La apoyo 100%".

Vega asegura (y así denunció formalmente ante la justicia de Córdoba) que Romero la amenazó, la ahorcó en el piso y le pegó durante días; por eso pidió que se establezca una medida perimetral. "Una vez me dejó atada a un árbol; quiero que la corte, no busco fama", dijo. Además, reveló que el actor nunca fue albañil, si no que ella lo mantenía con el sueldo ganado trabajando como prostituta.