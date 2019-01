De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 30 de enero de 2019

La agroindustria

Hemos recibido con profunda satisfacción el editorial de LA NACION del 26 de enero, que solicita la rectificación del error cometido por el gobierno nacional al transformar en secretaría al Ministerio de Agroindustria. Esta decisión, tomada en el supuesto de una política de reducción del gasto público y la concentración de las decisiones de Gobierno, ha causado un profundo daño al sector agroindustrial, al dejarlo fuera del ámbito donde se resuelven los problemas nacionales y subordinado a funcionarios de cuya capacidad no dudamos, pero que carecen de la experiencia necesaria para entender los requerimientos del área. Reiteradamente, el señor Presidente ha expresado su convencimiento de la importancia trascendental de la producción agropecuaria en la economía nacional y que espera que se convierta en la herramienta fundamental de su recuperación, por todos anhelada. ¿Tiene sentido entonces que pierda contacto directo con aquellos a los que ha dado la responsabilidad de su dirección y con los temas que estos le planteen? El agro es una actividad muy específica, que requiere un gran conocimiento para atender los temas que la afectan, especialmente cuando estamos atravesando complejas circunstancias climáticas y mercados internacionales sumamente alterados. Restituirle su categoría ministerial en modo alguno significa un gasto importante, sino que es apenas irrelevante para el presupuesto nacional. Permitiría, en cambio, asegurar una conducción adecuada para la actividad más importante de la economía argentina.

Esperamos entonces una nueva reflexión sobre el tema y que se devuelva a agroindustria el rango perdido.

Hugo Luis Biolcati, Eduardo Buzzi, Carlos Garetto, Mario Llambías y Luciano Miguens

Bicicleta financiera

Con bicicleta financiera la Argentina no tiene solución. Llevamos más de 50 años en el Estado promueve la "patria financiera" para contener artificialmente el dólar y, supuestamente, la inflación. El fracaso de esta estrategia ha sido una constante. Pretender que la economía crezca con tasas de interés real, estimadas para 2019, del 30% anual, desmotiva todo tipo de actividad empresaria. ¿Qué negocio puede dar esa tasa de interés en dólares sin trabajar y con mínimo riesgo?

El dólar está actualmente "planchado", en parte porque quien tiene ese tipo de moneda decide vender y pasarse a plazos o letras del Banco Central en pesos. El déficit cuasi fiscal que generan los intereses que el Banco Central paga por competir contra la supuesta suba del dólar hace inviable controlar la inflación, esto siempre ha terminado mal.

Sin ser un especialista, sugiero aprovechar la oferta de dólares que existe en la actualidad para bajar más rápido las tasas de interés hasta que encuentren un equilibrio que el mercado acepte. Se reactivarán las actividades económicas con todo el beneficio que esto significa.

Santiago Dodero

DNI 10.795.785

Victoria y Jung

La revista de LA NACION publicó un interesante y completo artículo sobre Victoria Ocampo. Quisiera señalar, para ampliar lo dicho allí, que fue Victoria quien visitó al sabio suizo Carl Gustav Jung, en su casa de Küsnacht (Suiza), buscando interesarlo para que hiciera una visita a Buenos Aires con la finalidad de que disertara sobre sus hallazgos en psicología de los arquetipos. El viaje no se concretó por la delicada salud de Jung, pero ella publicó, en Editorial Sur, la primera edición en castellano del último libro que escribió (1959): Sobre las cosas que se ven en el cielo.

También en esto Victoria Ocampo fue pionera.

Antonio Las Heras

Presidente de la Asociación Junguiana Argentina (AJA)

DNI 10.479.596

Peligro en Necochea

Durante mis vacaciones en Necochea, en la primera quincena de enero, observé que las piletas de natación en el frente del casino se encuentran sin uso y llenas con agua estancada desde larga data, según se me informó. Es sabido que esas condiciones son propicias para la reproducción de mosquitos, potenciales transmisores de diversas virosis, entre ellas dengue, chikungunya y zika.

En reiteradas ocasiones solicité la limpieza de las píletas en la intendencia de Necochea, en la comisaría de la policía de la calle 8 y en la oficina de Entur de la calle 2, sin lograr respuesta a mi pedido.

Dado que esta situación entraña un riesgo evitable para la salud pública, ruego que la autoridad correspondiente intervenga para alcanzar una pronta solución.

Dr. Antonio Raúl de los Santos

adlsantos@intramed.net

Los Pumas, en Japón

Dada mi larga trayectoria relacionada con el rugby de la Argentina y de Buenos Aires en particular creo oportuno señalar algo que debería ser analizado. Ante la inminencia del campeonato mundial que se desarrollará en Japón, la UAR ha decidido -aparentemente- no incluir a los argentinos que juegan en Europa, con la presunta intención de formar jugadores del ámbito local como futuros profesionales para luego armar un campeonato profesional dentro de la Argentina y América.Ese razonamiento sería muy válido si se estuviera hablando de cualquier campeonato, pero estamos hablando de un Mundial, donde el equipo representa a la Argentina. Deberían intervenir los mejores jugadores, jueguen donde jueguen. De confirmarse esta idea estaríamos no solo diminuyendo nuestro nivel de juego, sino rebajando nuestra representación rugbística, cosa que vinimos haciendo en las diferentes ventanas anuales, bajando del tercer y cuarto p uesto en el nivel mundial a nuestra situación actual. Espero que, de confirmarse mis temores, reconsideren su actitud.

Es el momento para que la Argentina recupere los laureles que supo conseguir, en todos los órdenes.

Miguel G. Kaiser

DNI 5.574.021

En la red

Facebook

El chavismo pone en marcha el "plan terror" para callar las protestas

"Hace varios años que hay una dictadura, pero nadie hace nada"- Francisco Gottlieb

"¡Pobre Venezuela! Un país que fue tan próspero, muy lamentable" - María Ester Altamirano

"Maduro es un dictador y no le interesó jamás su pueblo" - Walter José

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)