Un video donde dos personas están atravesando una triste ruptura Crédito: Captura

29 de enero de 2019 • 16:06

Ya se puede ver el video de "Dancing With A Stranger", el tema de Sam Smith y Normani. El mismo fue dirigido por Vaughan Arnell y filmado en Londres. El leit motiv del material audiovisual es la sensación de vacío que deja una ruptura.

El tema, que fue lanzado a principios de mes, alcanzó más de 80 millones de streams en todo el mundo. Algunas de las críticas han señalado que el trabajo es "deliciosamente retro" y que logra "capturar de forma experta la frustración y soledad de la angustia". Además, aseguran que es uno de los primeros éxitos de 2019, tras la buena performace de "Promises" de Calvin Harris -con quien tocará el mismo Smith el próximo 20 de febrero, en los BRIT Awards-.

Desde su debut con The Lonely Hour, en 2014, Smith no solo ha vendido millones de discos, sino que ha ganado varios premios, entre ellos: 4 Grammy, 1 Oscar, 1 Globo de Oro y tres Billborad. The Thrill Of It All, su segundo trabajo, debutó en el número uno en el Billboard 200 y también encabezó las listas de éxitos en los EE. UU., Irlanda, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, los Países Bajos y Bélgica.

Recordemos que el sábado 30 de marzo, el neo-crooner inglés visitará por primera vez la Argentina en el marco de Lollapalooza 2019 . Smith comparte fecha con Artic Monkeys, quienes cerrarán la segunda jornada del festival que tendrá lugar, como todos los años, en el Hipódromo de San Isidro.