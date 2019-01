Hall & Oates, el dúo pop de los 80, vendrá a la Argentina

El dúo fue uno de los valuartes del soul blanco de los años 80

En plena temporada de anuncios de shows y conciertos para el año que ha comenzado, una visita primeriza sorprende por la demora en producirse. Es el caso del dúo estadounidense Daryl Hall y John Oates, que se formó en los 70, brilló en los 80 y recién ahora hará su debut en suelo porteño. El 6 de junio se presentarán en el Luna Park, como parte de la primera gira que realizan por Latinoamérica.

Los autores de los éxitos de ese soul blanco popularizado en los años 80, como "Maneater", "Privates Eyes", "Kiss on My List" y "I Can't Go For That (No Can Do)", desean con esta visita por Brasil, Chile y Argentina tomar contacto con su público, y llegar a las nuevas generaciones.

Daryl Hall y John Oates se formó hace casi 50 años en Pensilvania, Estados Unidos Crédito: Instagram

A las fechas en Sudamérica, que los músicos acaban de anunciar en su cuenta de Instagram, se suman también los shows que realizarán entre marzo y mayo por Inglaterra y Alemania, donde se han presentado desde los inicios de su carrera hace casi cinco décadas. Los músicos llegarán a este continente con mucho entrenamiento tras el tour que el año pasado compartieron con la banda Train en legendarios lugares como el Madison Square Garden y The Forum.

Entre el 12 y el 15 de febrero habrá una preventa para los clientes del un banco. Luego saldrán a la venta el resto de los tickets para el público en general. www.ticketportal.com.ar.