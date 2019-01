Maduro critica a Trump en un extraño inglés 00:44

Nicolás Maduro retó a Donald Trump en inglés, o por lo menos lo intentó. Durante una conferencia desde el Palacio de Miraflores, el sucesor de Hugo Chávez acusó a Washington de fomentar un golpe de Estado y se dirigió personalmente al presidente de Estados Unidos.

"Donald Trump, con Venezuela no te metas. Han offs Venezuela -sic-. Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediati -sic-!" [por "immediately", es decir, "de inmediato"], dijo Maduro ante la risa de los presentes.

"¿Se dice así?", consultó luego Maduro. "¿No se dice inmediaty?", dijo, e insistió: "¡Inmédiaty!". "Not that way Donlad Trump", agregó. "¡Intervencionismo en Venezuela, no!".

Estados Unidos ha dicho que contempla todas las opciones para ayudar a resolver la crisis de Venezuela, donde el líder opositor Juan Guaidó se autoproclamó presidente la semana pasada y recibió el reconocimiento de Washington y otros países de la región, incluida la Argentina.

Pese a la presión internacional, el Maduro continúa en el poder y cuenta con el apoyo de la cúpula militar y de países como Rusia y China.

Hoy, el secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, no quiso decir si se está considerando la opción de desplegar 5000 soldados estadounidenses en Colombia, pero afirmó que no había discutido esa posibilidad con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton.

Bolton suscitó interrogantes sobre las intenciones de Estados Unidos en Venezuela luego de que apareció en una sesión informativa ayer con una libreta de notas con las palabras "5000 soldados a Colombia".