Los Simpson: cuando Los Borbotones fueron tan grandes como The Beatles

Los Borbotones, en la azotea de la caverna de Moe Crédito: Youtube

Ivanna Zanella SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 30 de enero de 2019 • 00:01

La serie animada Los Simpson , creada en Estados Unidos y conocida en todo el mundo, acumula 600 capítulos en 30 temporadas. En ellos, muchos episodios de la vida cotidiana son interpretados por los personajes de la ciudad ficticia Springfield. Y buena parte de la historia del rock, de la cual su creador Matt Groening es fanático, desfiló y desfila de la mano de Homero, Marge y su familia

Los fans de la serie suelen disfrutar de apariciones que ya son históricas, como las de Metallica, Perry Farrell, U2 y, por supuesto, Los Beatles . Como en el capítulo "El cuarteto de Homero", de la quinta temporada de Los Simpson. En él, Homero se reencuentra en el bar de Moe con Apu, Barney y Skinner, los integrantes de la banda Be Sharps -Los Borbotones para nosotros-, que conformaban en el pasado. Sobre el techo del bar de Moe se ponen a cantar uno de sus grandes éxitos: "Baby on Board".

Las semejanzas entre realidad y ficción son varias. El bar donde se presentan los Borbotones no es ni más ni menos que la caverna de Moe, uno de los sitios más emblemáticos de la serie, que podría suponerse alude a al famoso Cavern Club de Liverpool, donde se presentaban seguido los Beatles en sus inicios.

Los músicos elegidos para conformar la banda de Los Simpson se asemejan a los del grupo de rock inglés. Homero, que oculta su matrimonio con Marge, como John Lennon debió ocultar el suyo con Cynthia Lennon. Y Barney Gumble reemplaza al Jefe Wiggum como cuando el primer baterista Pete Best fue expulsado y reemplazado por Ringo Starr tiempo después. Además, "Baby On Board", el tema que interpretan los personajes de color amarillo, surgió de un cartel que vio Homero y es el equivalente al tema "Being for the Benefit of Mr. Kite!", de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

El capítulo de Los Simpson que parodia al concierto en la terraza de Los Beatles Crédito: Yotube

El capítulo, que se emitió por primera vez el 30 de septiembre de 1993 -más de 20 años después de la escena real- también revive detalles de aquel concierto en vivo de Los Beatles en la terraza de Apple, en Londres: los colores de la vestimenta de los músicos, el clima ventoso en las alturas, el asombro de los transeúntes y la presencia policial -que en los hechos reales dio por finalizada la función.