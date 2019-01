El presidente español, el socialista Pedro Sánchez, llamó "tirano" a Maduro

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez Crédito: DPA

SANTO DOMINGO.- El presidente del gobierno de España elevó su enfrentamiento con Nicolás Maduro , quien le había criticado que no fuera "un presidente electo". Pedro Sánchez respondió calificando de "tirano" al mandatario venezolano.

"Quien contrapone socialismo y libertad y responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y democracia no es socialista: es un tirano", dijo hoy Sánchez en Santo Domingo, adonde llegó para cerrar el encuentro de la Internacional Socialista (IS).

El jefe del gobierno español también respaldó al antichavismo venezolano que "lucha por la democracia" y dijo que esa era "la razón de ser" de los partidos que integran la IS:

Sánchez habló en la clausura del encuentro de la IS y tras reunirse con los opositores venezolanos que llegaron a la capital dominicana: Carlos Valero, diputado por Un Nuevo Tiempo (UNT), y Mauricio Poler y Paula di Mattia, miembros de Acción Democrática (AD).

Según contó Valero a los periodistas, Sánchez dijo en esta reunión que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, "es el líder de la transición venezolana y será quien conduzca el proceso de elecciones y la transición" en ese país.

El dirigente de UNT recalcó además que la oposición venezolana entiende el plazo de ocho días que Sánchez y otros líderes europeos dieron a Maduro antes de reconocer formalmente al presidente encargado, si el mandatario chavista no llama a elecciones.

"España y Europa no reconocen a Nicolás Maduro; reconocen que debe hacer elecciones y que Guaidó y la Asamblea Nacional son los que están liderando el proceso de transición y que van a conducir a las elecciones; lo demás son los tiempos políticos", señaló Valero.

Sánchez anunció el último sábado que daba ocho días a Maduro para que convoque elecciones y, si eso no pasaba, reconocería a Guaidó. Poco después otras potencias europeas, como Francia, Gran Bretaña y Alemania, entre otras, lo siguieron.

Maduro le dijo entonces a Sánchez que no entiende lo que pide, "él que no es un presidente electo, a él no lo eligió nadie y a nosotros nos han elegido y reelegido durante 20 años".

Sánchez asumió la presidencia en mayo pasado luego de una moción de censura contra Mariano Rajoy.

