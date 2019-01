Los jefes comunales del PJ rechazaban la idea de despegar su boleta de la candidatura de Cristina Kirchner Crédito: PJ Bonaerense

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 29 de enero de 2019 • 19:20

El anuncio de que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal , finalmente no separará los comicios provinciales de la fecha de las elecciones presidenciales generó un impacto inmediato en todo el arco político: desde los intendentes del PJ, que rechazaban la idea y volvieron a interpretarla como un acto de "improvisación" del Gobierno, hasta sus pares de Cambiemos , que creían necesario desdoblar los comicios para vencer al kirchnerismo .

"Resulta inadmisible que hayan siquiera evaluada despilfarrar más de 3000 millones de pesos en un desdoblamiento electoral totalmente innecesario para todos los bonaerenses", planteó el presidente del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, uno de los más activos detractores de la idea.

"La suspensión del desdoblamiento de las elecciones bonaerenses demuestra una vez más la improvisación del gobierno. Nos llevan permanentemente a situaciones de ensayos de "prueba y error", insistió Gray vía Twitter.

En tono electoral, el intendente de San Antonio de Areco, Francisco "Paco" Durañona, tomó la noticia en clave de desafío. "No vamos a permitir ningún tipo de fraude electoral. Le vamos a ganar a Vidal y a Macri juntos o separados y volverá la esperanza al pueblo", afirmó el jefe comunal, que está anotado entre los precandidatos a gobernador por el kirchnerismo.

En el kirchnerismo bonaerense, pero fundamentalmente entre los intendentes del conurbano, imperaba la idea de evitar separar las fechas para así atar la suerte de los candidatos provinciales y municipales al nombre de Cristina Kirchner, que a medida que se extendió la crisis económica aventaja al Presidente en todas las encuestas.

Lo opuesto pretendían los jefes comunales de Cambiemos en el área metropolitana, que no solo impulsaban el desdoblamiento de las elecciones (para atarse a la boleta de Vidal y no a la de Macri) sino también la eliminación de las PASO, una elección que permite "ordenar" el voto opositor y habilita un puente para que las distintas fracciones del panperonismo provincial puedan compartir un frente.

Por eso, la primera reacción de los intendentes de Cambiemos fue mucho más silenciosa que la de sus vecinos kirchneristas. "¿Qué cómo cayó la noticia? Cayó. Los intendentes sabían que la decisión final era de Macri y que Vidal iba a ser orgánica con la decisión presidencial. Los intendentes van a acompañar y trabajar para que ambos logren la reelección", indicaron a LA NACIÓN cerca de un jefe comunal del conurbano. "No hay posibilidad de sacar los pies del plato", resumieron.

"A trabajar para ganar y seguir con el cambio, se vote cómo y cuándo se vote", reaccionó otro intendente oficialista del grupo que esperaba escuchar la noticia contraria. Un pelotón que tuvo entre sus principales promotores a Jorge Macri (Vicente López), que pese a no estar jaqueado por las encuestas de Cristina oficiaba como vocero del resto; Néstor Grindetti (Lanús), Ramiro Tagliaferro (Morón), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Nicolás Ducoté (Pilar) y Martiniano Molina (Quilmes).

"Me parece una decisión acertada y que prioriza a los vecinos de la provincia por sobre cualquier especulación", señaló Macri a LA NACIÓN, para retomar la idea de eliminar las PASO. "En línea con los argumentos de que la gente no vote más veces que las necesarias y generar un ahorro de la política, creo que también hay que buscar un consenso con otras fuerzas y suspender las PASO. Son un lujo que no podemos darnos", completó.

No sin picardía, agregaban una lectura: que Vidal podría haber esperado algunas semanas más para anunciar su decisión y así mantener en ascuas al peronismo, donde hay siete precandidatos en danza, aunque cinco se mueven con mayor volumen: los diputados Axel Kicillof y Fernando Espinoza y los intendentes Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Verónica Magario (La Matanza) y el mencionado Durañona.

"Qué suerte que terminaron con la cortina de humo del desdoblamiento. Espero que la gobernadora se deje de especular y se ponga a intentar solucionar los graves problemas que tienen los bonaerenses en estos 10 meses que le quedan", señaló Espinoza.