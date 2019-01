Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 29 de enero de 2019 • 18:45

Suele decirse que a las galas de los premios nadie lleva dinero. Es que entre el look y la corte de asistentes que cada celebridad lleva a los eventos, nadie se preocupa en contar con efectivo en el bolsillo. Es por eso que la suma que recaudó durante la gala de los SAG una audaz actriz de la serie This is us para colaborar con las Girl Scouts no fue muy contundente, pero al menos sirvió para popularizar, y mucho, la causa.

La protagonista de esta historia es Mackenzie Hancsicksak, de 11 años, quien interpreta el papel de Kate Pearson durante su niñez y adolescencia (personaje que en su versión adulta es encarnado por Chrissy Metz). Mackenzie no tuvo problemas en romper con todo el protocolo y dedicarse a hacer "negocios" durante la velada. "Si alguien en los SAG Awards quiere galletas de las Girl Scouts, ¡estoy en la mesa 34!", escribió la joven en su cuenta de Twitter oficial, repitiendo una estrategia que el año pasado le había resultado: el creador de This is us, había comprado 100 cajas de Mackenzie Hancsicsak para todos los miembros de la serie. En esta ocasión, volvió a recaudar 500 dólares de la venta de 100 cajas, pero ya no de manos del productor sino, según publica Page Six, de sus compañeros Chris Sullivan, que interpreta a Toby, Eris Baker, que hace el papel de Tess y Lyric Ross, Déjà en la ficción.

La aclamada This is us, que narra la historia de un matrimonio, Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore), que tiene trillizos, alzó el premio al mejor reparto en drama en la noche de los SAG y fue nominada a los Globo de Oro, los Emmy, y los Critics' Choice Awards.