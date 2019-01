Mercado de granos: bajó US$ 1,56 la soja en Chicago

Nuevo descenso del precio de la soja

Los precios de los granos cerraron con bajas generalizadas en Chicago, en tanto que en el mercado argentino no hubo variaciones respecto del cierre de ayer para la mercadería disponible, aunque sí en as posiciones de futuros.

En Chicago la soja bajó 1,56 dólares en la posición marzo respecto de ayer y se ajustó en US$ 337,68. El maíz, a su vez, cayó 0,98 dólares y cerró en US$ 148,52, también marzo. Para el trigo, la caída fue de 2,02 dólares por tonelada respecto de ayer, con un cierre en US$ 188,59.

Para el caso de la soja, la caída se debió a la expectativa sobre las negociaciones entre Estados Unidos y China para intentar ponerle fin a la guerra comercial. El anuncio de que la justicia norteamericana presentará cargos contra el gigante chino de la telefonía celular, Huawaei, alteró a todos los mercados, incluidos el de los commodities agrícolas y empujó la soja a la baja.

En el maíz, según explicaron los operadores, las ventas fueron de carácter técnico, aunque en el mercado se comienza a especular por el futuro del área sembrada con maíz de Estados Unidos. En tanto, la baja del trigo se debió a que en la licitación para la adquisición de cereal que lanzó Egipto -uno de los mayores importadores del mundo- resultaron ganadores los exportadores de Francia y Rumania y quedó afuera Estados Unidos.

En el mercado disponible la soja cerró sin cambios en $9300 la tonelada en la zona de Rosario.

El maíz se negoció en $5500 y el trigo en US$ 210 con entrega contractual.

Los valores del Mercado a Término de Buenos Aires (Matba), se fijaron en US$ 243 para la soja de la posición mayo, con una baja de US$ 0,60 la tonelada. El maíz se ajustó sin cambios respecto de ayer en US$ 147 en la posición mazo y el trigo cayó US$ 1,00 por tonelada y cerró en US$ 220,50 en la posición marzo.