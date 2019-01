El estadio de Atlanta, donde el ex equipo del Tata Martino juega de local, será la sede del Super Bowl LIII Fuente: AP - Crédito: Reuters, AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 30 de enero de 2019 • 08:24

El próximo domingo, desde las 20.30, se disputará una nueva edición del Super Bowl, la final de Fútbol Americano, el evento más popular en los Estados Unidos. Con millones de televidentes en el país y otros tantos distribuidos a lo largo y ancho del mundo, la definición del torneo se convierte en una de las citas deportivas más requeridas.

Un viejo conocido como New England Patriots, ganador en cinco ocasiones y cinco veces finalista, se enfrentará con Los Angeles Rams, que sólo pudo alzar el título en una oportunidad y cayó en dos definiciones. El partido se jugará en Atlanta, en el estadio hace de local en la MLS Atlanta United, el equipo que dirigió Gerardo Martino y que acaba de contratar a Gonzalo Martínez, ex River.

El estadio de Atlanta, donde el ex equipo del Tata Martino juega de local, será la sede del Super Bowl LIII Fuente: AP - Crédito: Reuters, AFP

El evento deportivo más importante de Estados Unidos mueve millones de personas. En Atlanta ya fueron vendidos los 75 mil tickets, aunque todavía quedan algunos a la venta, con precios exorbitantes. Los más baratos alcanzan los casi tres mil dólares. Los más caros, según publicó Sports Illustrated, pueden alcanzar los 500 mil dólares. Eso si: una suite en el estadio con todas las comodidades.

En un evento de estas características, el consumo de los miles de hinchas genera grandes ingresos. Por ejemplo, el año pasado, recaudaron 1.300 millones de dólares en expendio de cerveza, 979 millones de dólares en gaseoas, 597 millones de vino, 405 millones de bebidas alcohólicas y 348 millones de dólares de agua embotellada durante la emisión del partido. Si se habla de comida, los datos también son espectaculares: 278 millones de dólares en papas fritas, 224 millones en nachos, 198 millones en pizzas, 81 millones en ensaladas, 80 millones en pollo, y 60 millones de dólares en sándwiches.

La comida, un clásico en este evento; el dueño del estadio anunció que tendrán precios accesibles Fuente: AP - Crédito: Reuters, AFP

Se estiman que los precios para esta edición, en el estadio, sean accesibles. Una suerte de "precios cuidados", segun dijo el dueño de estadio de Atlanta. El presidente y CEO de Atlanta Falcons, Rich McKay, sostuvo que algunos productos estarán al costo, los "más bajos que en cualquier otro centro deportivo profesional de Estados Unidos", sin impuestos para facilitar las transacciones en los concesionarios. En la cancha se podrá conseguir cosas baratas para comer. Alitas de pollo (seis dólares), la cerveza (cinco) y la hamburguesa (cinco). El agua, pretzels, gaseosas, panchos, pochoclos o nachos con queso costarán dos dólares cada uno.

El año pasado, el Super Bowl que quedó en manos de Philadelphia Eagles ante New England Patriots por 41-33 generó grandes movimientos en las redes sociales. Se generaron 414 millones de interacciones. Sólo en Twitter, Facebook e Instagram hubo 107,7 millones de interacciones alrededor del partido. En 2018, los cinco principales anuncios del año pasado representaron la mayoría (56%) de todos los anuncios de video compartidos en Youtube durante la Super Bowl.

El estadio de Atlanta se pone al día para el Super Bowl 53 Fuente: AP - Crédito: Reuters, AFP

Las apuestas más insólitas y las predicciones

Tom Brady, la gran figura de los Patriots Fuente: AP - Crédito: Reuters, AFP

Como cada año, las apuestas en los sitios para este evento crece de manera exponencial. Se puede realizar cualquier tipo de apuesta: desde el equipo ganador, la figura del partido, hasta las más insólitas. Distintas casas abren un abanico de opciones.

Una de las más increíbles permite apostar las veces que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicará en Twitter durante el partido. Otras apuntan a la banda que estará en el show de medio tiempo, Maroon 5, y la canción que interpretarán. Si comienzan con "Moves like Jagger", es la que menos paga. Si lo hacen con "Girls like You", es la que más dinero da.

Pero otros van por el color del líquido que le tirarán al entrenador ganador, hasta la apuesta que más temen algunos políticos: si algún jugador de los dos equipos se arrodillará durante el himno. Cuando suene, también se puede apostar: cuánto tiempo durará la interpretación de Gladys Knight.

En cuanto a predicciones, las casas de apuestas dan a los Patriors como favoritos. Tom Brady, la figura de New England, es el favorito a ser la figura del partido, una vez más.

Pero si de juegos se trata, realizaron una "simulación" del partido a través del Madden, el juego por excelencia en las consolas de Fútbol Americano. Allí los ganadores fueron los Rams, una victoria por 30-27.