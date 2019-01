El abogado aseguró que su representado se encuentra "en una situación de crisis y desgano" tras la denuncia de Thelma Fardin Fuente: Archivo

El próximo 12 de febrero, Juan Darthés deberá comparecer en Tribunales para participar de una audiencia por la querella que le inició a la actriz y cantante Anita Coacci hace algunos meses. Sin embargo, por el momento el actor continúa "autoexiliado" en Brasil, y su estado de ánimo no sería el mejor, según hizo saber su representante legal, Fernando Burlando .

"Está en una situación de crisis y desgano", aseguró el abogado, en diálogo con el programa Por si las moscas, de La Once Diez/Radio de la Ciudad. "Está desganado de vivir, su vida hoy es una crisis, su familia es una revolución y su estado de ánimo tiene picos ascendentes y descendentes muy profundos. Toda esta situación de exilio lo ha desequilibrado".

Y es que, desde que Thelma Fardin dio a conocer públicamente la denuncia por violación que radicó en su contra en la justicia nicaragüense, Darthés decidió instalarse en su Brasil natal para escapar del escrutinio público y, según especulaciones, recomponer el vínculo con su esposa, María Leone, y con sus dos hijos. Desde allí se comunica con Burlando, quien en un primer momento dudó en seguir adelante con el patrocinio pero, finalmente, accedió a defenderlo y asesorarlo.

"He puesto mi pecho y mi espalda por Juan y no admitiría que él no haga lo mismo. Le dije: '¿Querés que te defienda? Entonces empezá a defenderte vos y no bajes los brazos'. Fue un mensaje para levantarle el ánimo, no para otra cosa", indicó el abogado. "Desde el día que Juan cayó en este último problema, me parece que logré torcer el pensamiento de mucha gente, y lo hice desde el análisis, el respeto y la prudencia. Yo diría que tengamos la prudencia de no emitir opiniones hasta que no se expida la Justicia. Hoy por hoy, las encuestas dan a la situación como que no es tal como la relató Thelma, sino que hay otra verdad".

"La Justicia es importantísima, pero la que generó el destierro y el exilio de Juan Darthés fue la opinión pública. El destierro es peor que estar muerto y aparte no tiene ningún tipo de perspectiva laboral. Parecería que todas las calamidades del mundo artístico solo fueron de Juan Darthés", finalizó Burlando, en alusión a lo que sobrevino tras la conferencia de Actrices Argentinas en la que se dio a conocer la denuncia de Fardin.

Desde ese momento, muchos colegas que en el pasado habían salido en defensa de Darthés frente a otras acusaciones mediáticas por acoso y abuso, se mostraron arrepentidos, al tiempo que productores como Adrián Suar aseguraron que no volverían a convocarlo para trabajar.

El 19 de diciembre, días después de que se hiciera pública la denuncia de Fardin, Darthés viajó a San Pablo, la ciudad de Brasil en la que nació hace 54 años. Antes brindó una entrevista televisiva en la que hizo su descargo, pero evitó presentarse en la audiencia de conciliación prevista por la querella por "daños y perjuicios" que le inició a Calu Rivero.