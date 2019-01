Separado de Pampita Ardohain, Pico Mónaco le hace frente a los rumores

El ex tenista salió al cruce de las especulaciones sobre las razones de su separación con la modelo

Tras el anuncio de su separación, Pico Mónaco se sumó al pedido de su ex pareja Pampita para que los dejen "transitar" la ruptura "en paz", sin "especulaciones". Así, sin decirlo, el extenista se refiere a los rumores que han surgido sobre una posible tercera en discordia y sobre una pelea por una supuesta presencia en un evento que la modelo se habría rehusado a hacer.

Fue Marcela Tauro quien en Intrusos dijo que las discusiones que desencadenaron la separación se dieron en Punta del Este, hace unos días. "Me pasaron el dato que fue el 21 de enero, después del cumpleaños de ella", aseguró. "Ellos vivían juntos y ella le habría visto un mensaje de Instagram a él de parte de una chica rubia muy mona, 26 años, no sé si rosarina o paraguaya, es una artista plástica. Esta chica tiene casa al lado de la de Marcelo Tinelli en La Boyita, y si bien no es famosa, es conocida en el jet set". Según la periodista, el deportista la conoció en Buenos Aires, haciendo crossfit.

"Se sabe que ese mensaje de Instagram le llamó la atención a Pampita y empezó a discutir con Pico", señaló Tauro, que entonces le cedió la palabra a su compañero, Damián Rojo. "Me cuentan que hubo la pelea entre ellos no era por otra chica sino un negocio que tenían y se les cayó porque Pampita se quería volver el viernes de Punta del Este", indicó el panelista.

Tauro tomó el guante y explicó: "Ese negocio era ir juntos al Chateau de Punta del Este, y ella creo que cobraba 20 mil dólares por ir... No sé cuánto iba a cobrar él. Durante esta pelea, en la casa no estaban solos, había personal doméstico, al cual le pidieron que se retire. Después de la pelea, él se fue a la casa de su socio de Casa Babel. Se siguieron hablando y ella volvió de Punta del Este el viernes 25 (...). No me aclararon si fueron o no fueron al evento". Ante esa duda, Rojo señaló que ambos "se perdieron" de participar en ese encuentro.

Con la comidilla instalada en el piso, Tauro dijo que cuando Pampita leyó los mensajes de Instagram, lanzó la frase: "Hasta acá llegué, no sigo más". Por otra parte contó que la otra discusión fue por un viaje que habrían planeado juntos: "Ahora él le estaría reclamando un pasaje de avión, porque él habría pagado los boletos con los que Pampita viajó ahora a México. Se ve que ella consiguió el canje del hotel y le habrá dicho a él que pague los pasajes. Él fue poco cuidadoso también, porque la tendría que haber cuidado. Si ella encontró un mensaje, para que se enoje y dé por terminada la invitación, debe haber sido importante, fuerte". Además, especuló: "ese comunicado en Twitter fue porque Pampita tiene miedo de que algo aparezca sobre Pico".

Más allá de esos dichos, tanto Pampita como Pico ya hacen su vida por separado. Mientras él en su cuenta de Instagram posteó una imagen desde su Tandil natal con un detalle que decía "Paz", ella eligió subir un video del paraíso donde se encuentra, la Isla Mujeres, en México. El hashtag sugerente de la modelo fue: "Vacaciones de verdad".

