Nightflyers, una serie inspirada en una novela de George R.R. Martin Crédito: Archivo

"Esto es una advertencia, no una llamada de auxilio: no suban a la nave", dice la Dra. Agatha en el trailer. Minutos después aparece otro de los tripulantes, con los ojos en blanco y un hacha, ella corre, intenta mandar su audio en una cápsula con destino a la Tierra, se defiende, hay sangre. Y, sin ánimo de salvarse, con un elemento cortante, la mujer se quita la vida mirando al espacio sideral. Netflix estrena mañana Nightflyers, la serie de SyFi basada en una historia de George R.R. Martin , el creador de Game of Thrones. Para los seguidores de la saga, se trata de una buena noticia. Si bien el contexto es muy distinto, está ambientada en el espacio, donde se mezclan la ciencia ficción y el terror. Algo del universo del escritor coincide: nunca hay que encariñarse con los protagonistas.

La novela fue escrita en los 70 y publicada en la revista Analog Science Fiction and Fact, en 1980. Un año después, el autor, por pedido de uno de los editores, amplió la versión y la misma quedó impresa en Dell Publishing, donde le dio más lugar a los personajes secundarios. Además de integrar un libro de recopilaciones, que fue editado en 1985, la imaginación imparable de Martin llegó al cine en 1987. Más de 20 años después, y habiendo olvidado que había cedido los derechos de Nightflyers, el escritor se enteró de que el canal que centra su programación en el mundo de la ciencia ficción llevaría este drama galáctico a las series.

Martin, quien no tiene límites a la hora de crear situaciones extremas y muertes sorpresivas, se concentró en, como en casi todas las películas que retratan un viaje por el espacio, una nave con una tripulación que tiene como último fin salvar al mundo de la inminente extinción. La misión: hacer contacto con unos alienígenas llamados volcryn. Y, como en Alien y Event Horizont, las posibilidades de salvarse serán muy pocas: nada más claustrofóbico que una nave que está a millones de kilómetros de la Tierra, con un enemigo adentro. La expedición científica tendrá que rebuscárselas para sobrevivir mientras el capitán, que solo se manifiesta como un holograma, sigue siendo un misterio.

Si bien Martin fue consultado por la producción de la serie, no pudo aportar mucho por el contrato de exclusividad que tiene con HBO. Se supo que el escritor sumó algunos datos sobre personajes centrales que en su novela no tenían demasiada relevancia. También que para que la trama se extienda a 10 capítulos hubo que cambiar un poco el ritmo de la historia que está ambientada en un universo ficticio de los Mil Mundos -donde también se enmarcan: Muerte de la luz, Los reyes de la arena, Una canción para Lya, La cruz y el dragón y las historias recogidas en Los viajes de Tuf-.

La serie, escrita y dirigida por Jeff Buhler, fue rodada en Irlanda y estrenada en los Estados Unidos en diciembre de 2018. Más allá de que las críticas no fueron del todo buenas, Netflix ya había adquirido los derechos para estrenarla fuera de Norteamérica y la tendrá en su catálogo desde este viernes. Esta propuesta, según el mismo autor comentó, tuvo que ser adaptada para convertirse en una serie, porque "mueren 7 de los 8 personajes". En realidad, son asesinados brutalmente, ya que la nave es una especie de casa embrujada. "Para darle continuidad hay que cambiar la historia. Y así lo hicieron y pienso que lo hicieron bien", dijo a medios internacionales sobre la serie.

En esta versión, que está ambientada en 2093, la tensión se apodera de la nave. Se trata de un thriller psicológico, en donde los personajes irán lentamente perdiendo la cordura. La misión que los lleva al final del sistema solar en busca de contactarse con otras formas de vida, se frustrará. Y justamente será Thale, una especie de mutante que parecía la llave para comunicarse con los alienígenas, quien traerá el desastre. En el camino pocos sobrevivirán. Y la historia, contada a base de flashbacks, mucha sangre y escenas donde no hay línea divisoria de géneros -hay terror y ciencia ficción en la misma proporción- relatará la desesperación que viven los tripulantes que, además de enfrentarse a la desconfianza que les da el mutante, tienen que lidiar con la tortura psicológica generada por la misma computadora de la nave. Algo que, sin duda, hace pensar en Stanley Kubrick y su grandiosa 2001: Odisea en el espacio. Lo cierto es que en las primeras imágenes que pueden verse de Nigthflyers, las citas se hacen más que evidentes.

El elenco está compuesto por Eoin Macken (Karl D'Branin), David Ajala (Roy Eris), Jodie Turner-Smith (Melantha Jhirl), Angus Sampson (Rowan), Sam Strike (Thale), Maya Eshet (Lommie), Brían F. O'Byrne (Auggie) y Gretchen Mol (Dr. Agatha Matheson).

La película

La película se estrenó en 1987 y fue dirigida por Robert Collector, quien abandonó el film justo antes de finalizar su trabajo. El guión fue adaptado por Robert Jaffe (quien es uno de los productores de la serie de SyFy). Una de las críticas que recibió esta adaptación tuvo que ver con el personaje de Melantha, a quien Martin había concebido como una supermujer genéticamente modificada y negra y fue llevada al cine como blanca -en la serie el papel lo encarna Jodie Turner-Smith, algo que contentó al autor porque se respetó la versión original- .

Aunque Nightflyers no fue un gran éxito, Martin dijo que salvó su carrera. A comparación de la historia original, donde la madre del capitán parece ser la responsable de los embrujos y muertes, en la versión cinematográfica los científicos se ven afectados por la computadora de la nave y los personajes secundarios tienen otros nombres. El casting estuvo conformado por Catherine Mary Stewart, Michael Praed, John Standing y Lisa Blount, entre otros. El trailer es una joyita que muestra los inmensos avances tecnológicos que se alcanzaron en estas décadas.