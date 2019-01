El músico se enojó por las apreciaciones que Gene Simmons hizo de su comportamiento en una reciente entrevista Fuente: Archivo

Ace Frehley, guitarrista de la formación original de la banda de rock Kiss , ha sido protagonista de una agitada discusión en Facebook con su excompañero, bajista y vocalista Gene Simmons.

El conflicto se generó cuando Simmons, en una entrevista, fue consultado acerca de la posibilidad de que tanto Frehley como el baterista Peter Criss regresaran para la última gira en la que está por embarcarse el grupo, The En d Of The Road World Tour. La respuesta del líder de Kiss fue contundente: "Ace y Peter tuvieron tres oportunidad. Ellos entraron y salieron tres veces de la banda despedidos. Por drogas, alcohol, mal comportamiento y falta de profesionalismo... Así que nos encantaría que se nos unieran en algunos momentos, y si no es así, no va a ser por nosotros. ¿Les damos la bienvenida a que suban al escenario para una canción o dos? Seguro. ¿Podemos depender de ellos para que toquen todo el show, noche tras noche? Ni locos", aseguró.

No tardo mucho en llegar la respuesta de Frehley, quien fue el miembro del icónico grupo de rock metal durante 15 años, en dos periodos distintos. Ace lanzó un comunicado en la red social en el que acusaba duramente a Simmons y al guitarrista Paul Stanley de haber querido "descarillar" su carrera, al tiempo que tildó al bajista de imbécil, adicto al sexo y de haber intentado seducir a su esposa.

"Gene, ¡tu memoria es realmente incorrecta! Nunca me despidieron de Kiss, yo me fui dos veces (no tres) por mi propia y libre voluntad. Porque Paul y vos son unos enfermos del control, no merecedores de confianza, ¡y era demasiado difícil trabajar con ustedes!", indicó en su descargo. "Tus difamaciones sobre mis malos hábitos me ha costado millones de dólares, y ahora que llevo 12 años sobrio sigues diciendo que no se puede confiar en mí para tocar shows completos. Bueno, eso es exactamente lo que llevo haciendo los últimos 12 años con diferentes configuraciones de The Ace Frehley Band, para tu desgracia (y la de Paul)".

Luego, continuó: "También he sido el artista que más éxito ha conseguido en solitario de la formación original de Kiss, ¡y estoy orgulloso de eso! Paul y tu han intentando hacer descarrilar mi carrera en diversas ocasiones durante años, sin conseguirlo (...). Los comentarios de hoy solo han hecho darme cuenta que eres un imbécil y adicto al sexo que ha sido demandado por muchas mujeres y has tratado de esconderlo bajo la alfombra. El colmo fue cuando intentaste seducir a mi mujer en Los Ángeles, en el edificio de Capitol Records, a mis espaldas, cuando estaba tratando de ayudarte con una de tus Vault Experiences. Me enteré un par de semanas después... Ella estaba pensando hacerte una demanda, pero le dije que no lo hiciera".

Frehley, de 67 años, agregó que quiere unas disculpas completas y sinceras, recuperar su antiguo puesto en la banda y que echen al actual guitarrista Tommy Thayer del "trono" que él mismo dice haber construido. También aseveró que este altercado afectara a los fans y que por eso "no va haber final".