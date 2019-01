El actor Ashton Kutcher

Aquel actor estadounidense, que hace un año confesaba cómo se refugió alguna vez en soledad en las montañas de Big Sky para curar sus penas de amor-tras la ruptura de su matrimonio con la actriz Demi Moore- , quedó atrás. Porque el Ashton Kutcher actual acaba de comunicar, a través de sus redes sociales, que extraña el vínculo verdadero con las personas... ¡y publicó su número de teléfono!

El protagonista de la serie The Ranch, de 40 años, escribió ayer en Twitter: "Extraño tener una real conexión con con gente real. My community. De ahora en adelante podés escribirme directamente. No seré capaz de responder a cada uno pero al menos podremos tener una conexión real entre nosotros. Puedo compartir lo más nuevo y lo mejor de mi mundo sin editar (seguido de once cifras). Sí, este es mi número".

El mensaje original -que incluía un GIF del propio Kutcher con la frase "Ustedes son la fábrica de lo que somos y los amamos"- fue borrado porque recibió una catarata de respuestas. Los seguidores que enseguida le escribieron o llamaron, recibieron una respuesta automática con un link que dirigía al sitio de community.com, un portal en el que hay que registrar los datos personales. Por eso, se puede comprender que la motivación real del posteo del protagonista de Amigos con derechos era promocionar esa plataforma social antes que intentar una comunicación uno a uno con "la gente común".

Posterior a la desaparición del mensaje original, Kutcher escribió: "Voy a volver a publicarlo pronto... Los SMS son una bestia frágil". Evidentemente, el actor se vio algo sobrepasado frente a la intensidad de sus fans.

Kutcher no es el primer artista que comparte su número públicamente. Por motivos muy distintos, la actriz Dakota Johnson difundió su teléfono en las redes para incentivar a que las personas compartieran sus historias sobre agresiones sexuales. Y, en 2016, la modelo Chrissy Teigen tuvo que dar de baja su número luego de que saliera publicado accidentalmente en una foto incluida en su libro de cocina Cravings: Recipes for All the Food You Want to Eat.